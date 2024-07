Itt vannak az első hivatalos fotók a súlyos rákbeteg Katalin hercegné visszatéréséről

A rákos beteg Katalin hercegné egyre jobban van, amit mit sem bizonyít jobban, mint hogy néhány héttel ezelőtt visszatért III. Károly király hivatalos születésnapi ünnepségére. A figyelem akkor jórészt Katalinra összpontosult, ugyanis szinte az utolsó pillanatig bizonytalan volt, hogy a walesi hercegnő részt tud-e venni a hagyományosnak mondható ceremónián. A walesi hercegné korábban azt nyilatkozta, hogy reméli, hogy a nyár folyamán további nyilvános eseményen is részt vehet, ezt egészségi állapotától tette függővé.

György walesi herceg, Lajos walesi herceg, Vilmos walesi herceg, Charlotte walesi hercegnő, Katalin walesi hercegnő, III. Károly brit király, Camilla brit királynő és Szofi, Edinburgh hercegnője a Buckingham-palota erkélyéről nézik a felüljárót, miután részt vettek a király születésnapi parádéján, a "Trooping the Colour" elnevezésű felvonuláson Londonban

Fotó: Photo by JUSTIN TALLIS / AFP / Photo by JUSTIN TALLIS / AFP

Mint írtuk, Katalin hercegné március 22-én egy szomorú videóüzenetben vallotta be, hogy rákos megbetegedéssel küzd, és jelenleg is kemoterápiás kezelést kap. Azt viszont még nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan milyen típusú daganatot diagnosztizáltak nála. Állítólag többen is tudomás szereztek Katalin betegségéről, ezért felkeresték a Kensington-palotát, és azzal fenyegetőztek, hogy elárulják a diagnózist, ez pedig hatalmas botrányt okozott volna. A walesi hercegné ezért jobbnak látta, hogy miután beszélt gyerekeivel, és megnyugtatta őket, a nyilvánosságra hozza a diagnózist.

Katalin hercgené egyre jobban van, amit egy szakértő is megerősített, most ennek legnagyobb bizonyítéka, hogy váratlanul és meglepetésszűren megjelent a wimbledoni teniszbajnokságon kislányával, Sarolta hercegnővel, mikzöben kísérleti megelőző kemoterápiás kezelése még folyamatban van. Ma délután a walesi hercegnőt a 9 éves kislányával látták besétálni az All England Lawn Tennis and Croquet Clubban megrendezett nagyszabású tenisztornára. Katalin hercegné egy lila ruhát választott a nagy visszatérésére, míg Saroltának egy tengerészkék-fehér pöttyös ruhát és fehér balerinacipőt választott. A megjelenéséről készült, hivatalos képeket először a walesi herceg és hercegné hivatalos Instagram-oldalán közölték.

A képek között lapozhat:

Nagyszerű újra visszatérni Wimbledonba! Semmi sem hasonlítható ehhez a bajnoksághoz

- írta a fotók mellé a Katalin hercegné a hivatalos Instagram-oldalán.

Bár Katalint látszólag megviseli a kezelés, nagyon lefogyott, de igyekszik leplezni a kezelés okozta rosszulléteket és tüneteket. Egyelőre nem árulták el, hogy hol tart a gyógyulásban, de valószínűleg ez majd az elkövetkezendő hivatalos megjelenéseiből sejthető lesz a nyilvánosság számára.