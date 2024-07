Megszólalt a botrányról a részeg vezetés miatt letartóztatott Justin Timberlake ügyvédje

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, a New York államban található, Long Island-i Sag Harborban letartóztatták Justin Timberlake-et, több amerikai lap szerint ittas vezetéssel vádolják.

Az énekes a helyszínen nem fújt bele a szondába

Az énekes valamivel éjfél után indult haza egy hotelból, és szinte azonnal áthajtott egy stoptáblás kereszteződésen – ami felkeltette a rendőrök figyelmét. Justin Timberlake nem volt hajlandó alávetni magát a józansági tesztnek, beszéde lelassult, alkohol szaga volt, ezért vitték be, óvadék ellenében azonban egy nap múlva már szabadulhatott is.

Az énekes barátai egyből megjelentek az igazoltatásnál, és próbálták lebeszélni a rendőröket az intézkedésről, Justin Timberlake-et azonban így is bilincsben vitték el. Egy ismerőse úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy egyszerű közlekedési kihágásról volt szó, a rendőrség viszont azt a tájékoztatást adta, hogy csupán emiatt nem állították volna elő az énekest. Timberlake állítása szerint egész este egyetlen italt fogyasztott, szó sincs szerinte részegsgéről.

Az énekesnek július 26-án kellett megjelennie a bíróságon. A pénteki meghallgatáson Timberlake ügyvédje, Edward Burke azt mondta, a popsztár „nem volt ittas”, és a rendőrség „jelentős számú hibát” követett el az ügy során - írja a BBC.

A legfontosabb tény, amit tudni kell erről az ügyről, hogy Justin nem volt ittas, és nem kellett volna letartóztatni ittas vezetésért

– jelentette ki a jogász, hozzátéve: Timberlake „tiszteli a bűnüldöző szerveket”, és minden alkalommal együttműködött a rendőrökkel.

De a tény az, hogy nem volt ittas, és hibát követtek el, amikor letartóztatták ezért. Bízunk benne, hogy ezt a vádat majd ejteni fogják.

Timberlake személyesen nem vett részt a meghallgatáson, mivel az időpont ütközött Everything I Thought It Was című világkörüli turnéjának kezdetével, Krakkóban. A következő meghallgatásra jövő hónapban kerül sor.

Komoly bajba is kerülhet

Az ügyet New York államban tárgyalják, ahol ittas vezetés esetén akár egy év börtönbüntetés, 1000 dolláros (körülbelül 360 ezer forintos) pénzbírság, valamint a jogosítvány legalább hat hónapra történő felfüggesztése is kiszabható.