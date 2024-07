Kórházba került Rita Ora Budapesten

Ma délután a Campus Fesztivál szervezői arról tájékoztatták a közönséget, hogy Rita Ora menedzsmentje közölte: az énekesnő kórházi kezelésre szorul, ezért nem tud fellépni Debrecenben. A közleményből kiderült, hogy

Rita Ora tegnap érkezett Budapestre, ahol rosszul lett, és orvosi ellátást kapott, de állapota továbbra sem teszi lehetővé a fellépést.

Süli András programigazgató elmondta, hogy az énekesnő stábja már tegnap este óta dolgozott a Campus Fesztivál nagyszínpadán, azonban Rita Ora betegsége miatt a mai koncertet nem tudják megtartani. Rita Ora tervezett időpontjában Rúzsa Magdi koncertjét élvezheti majd a közönség.

"Rita Ora tervezett időpontjában Rúzsa Magdi koncertjét lehet majd látni, természetesen a műsorváltozásról és egyéb információkról a fesztivál közösségi oldalain tájékoztatunk mindenkit" - közölte.

A változásról Rúzsa Magdi is közzétett egy bejegyzést az Instagram-oldalán. "Rita Ora betegsége miatt a Campus Fesztiválos mai koncertünk 20:15, helyett 22:00 órakor kezdődik a Metal-Sheet Nagyszínpadon​​!" - írta.

Rita Ora imádja mutogatni magát

A koszovói-albán származású brit énekesnő, Rita Ora eddig sem volt túl szégyellős, gyakran meztelenül is látható az Instagram-oldalán közzétett bejegyzéseiben, de gyakran választ sokat láttatni engedő ruhákat különböző nagyszabású eseményekre is. A 33 éves énekesnőnek valóban nincs takargatnivalója, hiszen remek alakja van, azonban sokakat meglep néha, mennyire merészen mutogatja magát. Többször is látható volt már teljesen átlátszó ruhákban, melyek alatt szinte vagy akár teljesen meztelen volt, de a kritikák őt egyáltalán nem zavarták.

Egy ideje nem jelentkezett új dallal, nemrég azonban elég bizarr klippel tér vissza, melyet az Ask & You Shall Receive című, legújabb dalához forgattak. Természetesen ez a videó is meglehetősen erotikusra sikerült, hiszen az énekesnő egy szál testszínű fehérneműben, egy széken ülve, hatalmas terpeszben vonaglik a legtöbb jelenetben.

A merész klipben azonban még megdöbbentőbb, hogy Rita Ora szinte felismerhetetlenre sminkelve látható, a forgatáson készült fotóin szinte rá sem lehet ismerni a szexi énekesnőre.