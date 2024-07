Csak egy feltétellel egyezett bele Ryan Reynolds, hogy Hugh Jackmannel együtt szerepeljen - videó

Az Egyesült Államokban 2024. július 26-án, Magyarországon már egy nappal korábban, július 25-én érkezik a mozikba a Marvel-moziverzum egyetlen idei mozifilmje, a Deadpool & Rozsomák. Az első két rész bevételei elképesztőek voltak, a 2016-os Deadpool alig 60 millió dollárból készült és világszerte 754 millió dolláros jegyárbevételre tett szert, a két évvel későbbi folytatás, a Deadpool 2. már 110 millió dollárból készült és 660 millió dollárt hozott a mozipénztáraknál. Ismét Ryan Reynolds ölti magára a szórakoztató, szabadszájú szuperhős jelmezét, ezúttal is új rendezőt kapott a folytatás: a Deadpool & Rozsomákot az a Shawn Levy rendezte, aki korábban olyan filmeken dolgozott, mint az Éjszaka a múzeumban és annak második része.

Hugh Jackman, aki először a 2000-es X-Men című filmben alakította Logant, azaz Rozsomákot, a legújabb Deadpool-filmben ismét a karmos szuperhőst alakítja. Bár már több mint két évtizede számtalan filmben játszotta a szerepet, Jackman még mindig tud újat mutatni Rozsomákként, többek között hivatalosan is csatlakozik az Marvel-univerzumhoz, amikor a filmet július 26-án országszerte bemutatják. Hugh Jackman most a The Tonight Showban is népszerűsítette az új filmjét, melynek keddi epizódjában árult el róla egy-két kulisszatitkot is. A legmeglepőbb talán az volt, amikor elárulta, Ryan Reynolds milyen feltételhez kötötte azt, hogy együtt játsszon vele a filmben.

Valószínűleg a Rozsomák-filmek rajongóinak feltűnt, hogy az új filmben Jackman egy kék-sárga jelmezt ölt magára, melyet a képregények alapján terveztek meg. A színész szerint kollégája fejéből pattant ki az ötlet, miután felvetette neki, hogy szerepelne az új Deadpool-filmben.

Megcsináljuk a sárga-kéket'. „Erre én: 'Rendben, benne vagyok'. A fejemben azt gondoltam: 'Nem tudom, hogy működni fog-e.

Egyszerűen nem tudom.' Nem sokkal a forgatás megkezdése után gyorsan rájöttem, hogy igen, működni fog. Amint felvettem - rajta volt a Deadpool-jelmeze, és rajtam az enyém. Besétáltunk a forgatásra a száz stábtag közé, akik már 100 filmet csináltak, már mindent láttak - hallani lehetett volna, ahogy egy gombostű leesik. Egyszerűen csend volt” - utalt rá Hugh Jackman, hogy milyen hatást értek el, amikor beöltözve léptek a stúdióba. Azt is elárulta, hogy Reynolds öltöztetőjét még meg is ríkatta, amikor megpillantotta őt, majd kollégája elárulta, hogy azért sír, mert a kisfiát Logannek hívják.