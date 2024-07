Idő előtt kiszivárgott a Sárkányok háza fináléja

Szerdán hajnalban kiszivárgott az interneten a Sárkányok háza második szezonjának augusztus 4-i fináléja: egy TikTok-oldalon 14 videó, összesen nagyjából 30 percnyi anyag jelent meg az évadzáró epizód fontos jeleneteiből.

A felvételek nagyjából három órán keresztül voltak fent a TikTokon, mielőtt a feltöltőt letiltották, ez idő alatt egy videót 50-100 ezren is láttak – ráadásul hamar átkerültek az X-re és a Redditre, ahol még több nézőhöz eljutottak.

Nem ez az első eset

Nagyjából ugyanígy szivárgott ki egyébként az első évad fináléja is 2022 októberében, akkor két nappal a hivatalos adás előtt jelentek meg videók az interneten. Az HBO akkor annyit közölt, hogy a szivárogtatás valamelyik európai, közel-keleti vagy afrikai disztribúciós partnerük műve volt, a mostani esetet egyelőre nem kommentálták.

A Sárkányok háza anyasorozatából, a Trónok harcából egyébként szintén szivárogtak ki előre jelenetek annak idején, főleg az utolsó, nyolcadik szezonból, amelyből több komplett epizód is felkerült illegális felületekre – miközben egyes legitim platformokon, például a DirecTV Now-n vagy az Amazon Prime Video német verzióján is előfordult, hogy egy-egy rész "véletlenül" a hivatalos adás előtt került ki.

Mi az a Sárkányok háza?

A Sárkányok háza – eredeti címén House of the Dragon – a Trónok harca előzménysorozata: körülbelül 200 évvel az anyasorozat előtt játszódik, és a Targaryen-dinasztiát, annak felemelkedését mutatja be.

A fantasy műfaj rajongói azzal együtt is hamar megszerették a 2022-ben indult sorozatot, hogy a korábbi kedvelt szereplők értelemszerűen nem kaptak helyet benne: nincs benne se Tyrion, se Havas Jon, se Daenerys – vannak viszont új, legalább annyira jellegzetes karakterek.

A Sárkányok háza második évadát így igen hamar, alig öt nappal az első szezon premierje után megrendelték, sőt már a harmadikról is tudjuk, hogy készül.