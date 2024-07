Schobert Norbi nélkül utazott el a család a Maldív-szigetekre

Rubint Réka és gyerekei repülőre ültek, hogy melegebb éghajlaton töltsék a következő heteket. A fitneszguru most már a szállásukról osztott meg gy posztot, és elmondta, hogy sikeresen megérkeztek a várt nyaralásra. "Szerencsésen megérkeztünk a Maldív-szigetekre. Van tippetek, hogy melyik szigeten vagyunk?" - tette fel a kérdést Rubint Réka a követőinek.

Feltűnhet, hogy a család ezúttal hiányosan pózol a fotókon. A családfő, Schobert Norbert nem tartott feleségével és gyermekeikkel, de erre is van magyarázat. Rubint Réka az indulás utáni percekben osztotta meg, hogy férje nem szállt repülőre, és kifejtette ennek okát az Instagram-oldalán:

"Norbinak holnap reggel a Bács-Kiskun vármegyei rendőr-főkapitányság felkérésének tesz eleget . Egykori rendőrként és tiszteletbeli vendégként önzetlenül vállalta , hogy holnap reggel az Állami Gondozottak Országos Találkozóján 800 gyermeket és 300 kísérőt megtornáztasson Ágotafalván! Várunk Kicsim! Addig felfedezzük a szigetet" - írja bejegyzésében Rubint Réka, aki feltehetően mostantól csak úgy szórja majd magáról a bikinis képeket a közösségi oldalán.

Próbál lazítani, visszavenni a tempóból

Rubint Réka legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy tíz év után fontos döntést hozott: kicsit visszavesz a tempóból. A munkamániás tréner ugyanis folyamatosan dolgozik, ha külföldre is utazik, az gyakran a munkája is egyben, alakreformtáborokat tart. Nemrég úgy döntött, hosszabb szünetet tart, ilyen nem történt tíz éve. "Ez a nyár nekem többségében a pihenésről fog szólni. Lesz persze alakreformtábor július elején Törökországban. De utána hetekre kihúztam magam a naptárból” – nyilatkozta.

Végre nem az anyósülésen töltöm a nyári hónapokat, úton a fellépéseimre.

Látom, mennyire gyorsan telik az idő, úgy nőnek a gyerekek, hogy csak pislogunk az apjukkal. Zalán is jövőre már gimnazista lesz, készül a felvételire. Kiskora óta építészmérnök akart lenni, és ezt azóta is komolyan veszi. Kitűnő tanuló, a matematika a mindene, mellette rajzol, épít, legózik. De el is várjuk tőle, mint ahogy Norbikától és Larától is, hogy tegyenek a céljaikért. Amit lehet, azt megpróbáljuk nekik megadni, de a munkát nekik kell belefektetni. Büszkék lehetünk rájuk, mert eltökélt fiatalemberek, sőt néha úgy kell rájuk szólni, hogy pihenjenek. De hamarosan utazunk együtt, lesz családi nyaralásunk, amit szerintem én még jobban várok, mint ők" – mondta korábban.