Újabb stroke-ot kapott Schobert Norbert

Schobert Norbert most beszélt először arról, hogy a 2021-es stroke-ja után – amiről az egész ország tudott, videó is kikerült róla – volt egy második stroke-ja is: 2022 végén otthon, a tévé előtt lett rosszul.

Igazából két stroke-om volt.

Az egyik a házunk előtt, a másik másfél évvel ezelőtt, amikor 2022 év végén minden megváltozott. Itthon, a tévé előtt rosszul lettem, és azt mondta a lányom, hogy vigyenek be a kórházba. A Honvédban azt mondták, hogy lábon kihordtam a második stroke-ot. Nem kellett műteni, de négy napot bent töltöttem megfigyelésen. Akkor eldöntöttem, hogy most kell megállni, mert az idegrendszerem nem bírja ezt a fajta feszültséget" – nyilatkozta Schobert Norbert a Hot! magazinnak.

A korábbi fitneszguru arról is beszélt, hogy a cége az első stroke-ja után szűnt meg, a második stroke-ja után azonban applikációfejlesztésbe kezdett, alkalmanként edzéseket, életmóddal kapcsolatos előadásokat is tart. "Mindenki megállított az utcán, hogy jöjjek vissza, hiányzom nekik, én pedig

elgondolkodtam, hogy ötvenhárom évesen nem kellene nyugdíjba vonulni"

– mondta erről.

Legutóbb rendőrautó vitte el

Schobert Norbertet a napokban nem mentőautó, hanem szirénázó rendőrautó vitte el, amiről maga számolt be a közösségi oldalán. Nem szegett törvényt, hanem egy olyan rendezvényre volt hivatalos, ahol fiataloknak beszélhetett arról, hogy miért jó a rendőri hivatást választani. A bűnmegelőzési rendezvényen természetesen testmozgás is volt, egyszerre tornázott vele nyolcszáz gyerek és háromszáz felnőtt.

"Állami gondozásban élő gyerekek számára hirdetik meg az Ágota tábort minden évben, ott kaptam lehetőséget, hogy színpadra lépjek. Nagy örömmel mentem, hiszen ott segítek, ahol csak tudok" – mondta egy videóban Schobert Norbert, aki a kilencvenes években rendőrszázados volt, de végül leszerelt és elhagyta a rendőrséget a fitneszedzőség miatt.

Schobert Norbertnek a fellépés annyira fontos volt, hogy még a családi nyaralás elejét is kihagyta, felesége, Rubint Réka nélküle utazott el a gyerekekkel a Maldív-szigetekre.