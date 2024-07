Szerelmes fotókkal hálálkodott barátjának Selena Gomez

Selena Gomez még tavaly év végén erősítette meg a hírt, hogy egy párt alkot Benny Blanco producerrel, akivel legutóbbi dalán, a Single Soonon is közösen dolgoztak. Akkor több rajongó is aggodalmát fejezte ki, mivel szerintük a férfi nem illik az énekesnőhöz, ám erre az énekesnő rácáfolt, ugyanis állítása szerint most érzi magát a legboldogabbnak egész életében, ezt számtalanszor bizonygatja is a nyilvánosság előtt.

Anélkül, hogy túlságosan belemennék a részletekbe, nagyon fontosnak tartom, hogy találkozzunk valakivel, aki tisztel.

Nagyon jó, hogy olyan valakire támaszkodhatok, aki megérti azt a világot, amelyben élek. De összességében azt kell mondanom, hogy ez a legbiztonságosabb kapcsolatom, amiben érzem magam, és ez nagyon jó érzéssel tölt el" - mondta év elején Selena Gomez, aki akkor beszélt először nyíltan új párkapcsolatáról a zenei producerrel.

Selena Gomez jelenleg inkább színészni karrierjére koncentrál, mint a zeneire, bár korábban azt mondta, talán egy album erejéig még visszatér, de aztán visszavonulását tervezi.

Nagyon élveztem a zenélést, a turnézás is nagyon jó móka volt, de közben forgattam a tévésorozatot is, amit szintén nagyon szórakoztatónak találtam, szóval nem akartam abbahagyni.

Viszont ahogy öregszem, egyre inkább úgy érzem, hogy szeretnék találni valamit, ami mellett lehorgonyozhatok. Úgy érzem, van még bennem egy album, de valószínűleg a színészetet választanám. Inkább lazítani szeretnék, mert elfáradtam" - mondta korábban az énekes-színésznő, akit olyan produkciókban láthattuk, mint a Ramona és Beezus: A kaland házhoz jön, a Csajok Monte Carlóban, a Spring Breakers – Csajok szabadon, az Utórengés, a Versenyfutás az idővel, a Sodródva vagy a Rossz kisfiú.

Selena Gomez, Martin Short és Steve Martin már négy éve dolgoznak együtt a Gyilkos a házban című sikersorozatban

Fotó: Selena Gomez Instagram

Mostanában egy nagysikerű tévésorozatban játssza a női főszerepet, melynek már a negyedik évada érkezik. Nem csoda, hogy inkább erre koncentrálna, ugyanis a Gyilkos a házban című krimi, melyben Steve Martinnal és Martin Shorttal szerepel, idén több jelölést is kapott az Emmy-díjra.

Selena nemrég ünnepelte a 32. születésnapját, melyet elképesztő körülmények között ünnepelt, és sokan fel is köszöntötték őt a nagy nap alkalmából. Egy bejegyzést közzé is tett színésztársaival, Steve Martinnal és Martin Shorttal, akiknek köszönetet mondott, és nagyon hálás, hogy ebben a környezetben dolgozhat, rengeteget tanult tőlük, szerinte ez élete legjobb időszaka. És ez nemcsak a karrierjéről, de magánéletéről is elmondható, ugyanis barátjának is egy bejegyzésben adott hálát a közös életükért, és azért, hogy mindig számíthat rá. A szerelmes bejegyzéshez közös fotókat is mellékelt az Instagram-oldalán kettejükről.

Köszönöm, hogy megosztod velem az életed ma és minden nap

- írta Gomez, aki hamarosan akár anyai örömök elé is nézhet, ha Benny Blancón múlik legalábbis biztosan, ugyanis a férfi nemrég arról beszélt, hogy szeretne közös gyereket az énekesnővel, mert imádja a gyerekek társaságát, ezért el sem tudná képzelni nélkülük az életét.