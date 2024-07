Dühösen ismerte el Selena Gomez, hogy plasztikáztatott

Az utóbbi időben sok változáson ment át Selena Gomez, aki még csak most töltötte be a 32. életévét. A színész-énekesnő durván meghízott az elmúlt években, emiatt is rengeteg támadást kapott a nyilvánosságtól, terhességéről is pletykáltak. Az nem tagadta korábban sem, hogy egyrészt súlyos mentális problémákkal, és egyéb egészségügyi problémákkal is küzd, ami miatt komoly vesetranszplantáción is átesett korábban.

Selena Gomez magánéleti drámája 2014 körül kezdődhetett, amikor egy koncertturnéját váratlanul lemondta, majd menedzsmentje azt mondta, hogy önként vonult be egy olyan klinikára több hétre, ahol függőségekkel küszködő fiatalokat kezelnek, de az énekesnő állítólag nem ilyen okokból döntött úgy, hogy ott tartózkodik. Ekkor tartott is egy kisebb szünetet a karrierjében is, először arra hivatkozva, hogy családjával szeretne több időt eltölteni. 2015-ben végül bevallotta, hogy lupusszal küzd évek óta, mely egy komoly autoimmun betegség, ami az immunrendszer kóros túlműködése.

A lupusz a test a saját szöveteit, szerveit támadja meg, melyek sok esetben begyulladnak és súlyos mértékben károsodhatnak. A gyulladás szinte bármelyik szervet érintheti, akár az ízületeket, a bőrt, a veséket, a tüdőt, a szívet, a vérsejteket, ezért is nehéz beazonosítani, és a kialakulásának pontos oka sem ismert. Selena Gomez esetében annyira súlyosbodott a betegség, hogy 2017-ben sürgősen veseátültetésre volt szüksége, melyet végül egyik legjobb barátnője, Francia Raisa színésznő ajánlott fel számáram de azóta megromlott a viszonyuk.

Selena Gomez, Martin Short és Steve Martin már négy éve dolgoznak együtt a Gyilkos a házban című sikersorozatban. A színésznő szerint ez élete legjobb időszaka

Fotó: Selena Gomez Instagram

Ezek ellenére is sokan találgatták, vajon milyen plasztikai beavatkozásai voltak a fiatal sztárnak, aki minden ilyen pletykára azzal reagált, hogy a lupusz okozta nála a feltűnő változásokat, és tagadta, hogy bármilyen szépészeti műtétje lett volna, ezidáig. Azonban most váratlanul reagált egy TikTok-videóra, melyet egy plasztikai sebészeti rendelőben dolgozó asszisztens tett közzé, akit arról kérdeztek, mit csináltatott meg magán Gomez, mivel a nőnek van egy olyan sorozata, amelyben hírességekről oszt meg egymás melletti fotókat a plasztikai kezelések előtt és után.

Őszintén, utálom ezt! Darabokban voltam a betegségem fellángolása miatt. Botoxot kaptam. Ennyi. Hagyjatok békén

- írta Marissa Barrionuevo TikTok-videója alá a színész-énekesnő, aki dühösen elismerte, hogy valóban kapott fiatalító kezelést, melytől duzzadtabb lett az arca, ez tűnhetett fel sokak számára.