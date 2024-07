Szívszorító, így készült a halálra Shannen Doherty

Ahogy arról korábban az Origo beszámolt, meghalt Shannen Doherty, a Beverly Hills 90210 és a Bűbájos boszorkák színésznője. Súlyos rákbetegséggel küzdött az 53 éves színésznő, akit először 2015-ben diagnosztizáltak mellrákkal. Később úgy tűnt, hogy felépült, majd újra kiújult nála a daganat, azóta folyamatosan küzdött a felépüléséért, de hiába.

"Nehéz szívvel erősítem meg Shannen Doherty színésznő halálhírét.

Július 13-án, szombaton elvesztette a harcot a rákkal szemben, miután hosszú évekig küzdött a betegséggel

- erősítette meg Doherty régi publicistája, Leslie Sloane a People magazinnak adott exkluzív nyilatkozatában július 14-én, vasárnap.

"Az odaadó lányt, nővért, nagynénit és barátot szerettei, valamint kutyája, Bowie vette körül. A család kéri, hogy ezekben az időkben hagyják őket magára, hogy békében gyászolhassanak" - mondta Sloane.

A színésznő már a halálra is felkészült, az eladta vagyontárgyait, amivel édesanyja helyzetét szerette volna megkönnyíteni, ráadásul azt is elárulta, hogy milyen temetést szeretne. Hangsúlyozta, hogy nem szeretné, hogy sok ember vegyen végső búcsút tőle, ugyanis elmondása alapján olyanok is részt vennének rajta, akik nem kedvelik őt.

"Valójában nem kedvelnek engem, tudod, megvannak a saját okaik, ami nekik jó, de valójában nem kedvelnek engem annyira, hogy részt vegyenek a temetésemen" - kezdte egy interjúban.

Megjelennek, mert ez így a korrekt, mert nem akarnak rossznak tűnni, úgyhogy ezért szeretném levenni róluk a nyomást, azt szeretném, hogy a temetésem egy szeretetfesztivál legyen

- idézte szavait a Mirror.

Hangsúlyozta, hogy nem szeretné, hogy az emberek sírjanak, majd mikor senki nem hallja őket azt mondták, hogy köszönöm Istenem, hogy az a k.rva már halott. Nem akart koporsós temetést, hanem hamvasztást szeretne, hamvat pedig a családja őrizze meg csakúgy, mint édesapjáét, és kutyájáét.