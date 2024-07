Mindenki odavan Stana Alexandra bikinis fotóiért

Stana Alexandra Instagramon megosztott képeit általában nem győzik dicsérni a férfiak, legújabb bikinis fotóit azonban több nőtársa is pozitív hozzászólással illette. Nézze meg, az alábbi képekről van szó!

Stana Alexandra lapozható bejegyzése az Instagramról:

"Uhhhh, még női szemmel is durván gyönyörű és szexi" – írta valaki a hozzászólások között, amihez aztán többen csatlakoztak. "Arra a testre mindegy, mit húzol, jól áll... nem vaskos, és nem is csontkollekció, pont jó. Még női szemmel is...", illetve "Aztaaa... női szemmel is DÖGÖS" – idézett még pár kommentet a Bors.

Mi a helyzet a magánéletével?

Stana Alexandrát nem egy férfi megkörnyékezte, mióta szakított Meggyes Dáviddal, a táncosnő azonban egyelőre nem nyitott újabb párkapcsolatra, legalábbis azt mondja. A Dancing with the Stars negyedik évadában tavaly összehozták Marics Petivel, akivel a hírek szerint a műsor óta is közeli kapcsolatban állnak egymással, a Zsákbamacskában is feltűntek együtt. Párkapcsolat elmondásuk szerint ugyan nem alakult ki köztük, de nagyon jó barátok lettek.

A táncosnő magánélete sokáig a címlapokon szerepelt, azonban azóta már úgy döntött, hogy a jövőben kevesebb információt oszt meg a nyilvánossággal. "A magánéletemet szeretném megtartani magamnak, de ez persze nem jelenti azt, hogy titkolni fogom a szeretteimet vagy akár a párkapcsolatomat, ha lesz. De egyelőre nincs is miről vagy kiről mesélnem. Nyaralni például az anyukámmal megyek. Ráadásul egy hétre!" – mesélte korábban Stana Alexandra.

"Ilyen tizenkét éve nem volt, mindig csak pár nap fért bele, annyit dolgoztam. Most úgy vagyok vele, hogy igenis megérdemlem. És tényleg szükségem van a pihenésre. Rengeteget melózom, noha szabadúszóként azt vállalom el, amit én szeretnék. Nem kérdés, a Dancing with the Starsnak nagyon is örülnék, ha felkérnének rá, és mivel őszre nincs is még meg a programom, időm is lenne rá. Aztán majd meglátjuk” – részletezte a TV2 sztárja, aki várhatóan a készülő Demjén-filmben is fel fog tűnni.