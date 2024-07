Szinte semmit nem takar Stana Alexandra tökéletes testéből a kis bikini - képek

Stana Alexandra három szexi, bikinis képpel rukkolt elő az Instagramon, a férfi követők nagy örömére, akik nem győzik dicsérni tökéletes alakját. A profi táncos nagyon jó formában van, nem csoda, hogy olyan bikinit választott, ami szinte semmit nem takar az idomaiból. Úgy tűnik, a hétvégét napozással és olvasással tölti, de azt nem tudni, hogy kivel van, ki készítette róla ezeket a szexi képeket.

Stana Alexandrát nem egy férfi megkörnyékezte, mióta szakított Meggyes Dáviddal, ráadásul a a táncosnő azonban egyelőre nem nyitott újabb párkapcsolatra. Később a Dancing with the Stars negyedik évadában összehozták őt Marics Petivel, akik a hírek szerint a műsor után is közeli kapcsolatban állnak egymással. Ugyan románc nem alakult ki köztük, viszont nagyon jó barátok lettek.

Most már sokkal jobban óvja a magánéletét

A táncosnő magánélete sokáig a címlapokon szerepelt, azonban most úgy döntött, hogy a jövőben ezt nem osztja már meg a nyilvánossággal, vagy csak egy részletét.

"A magánéletemet szeretném megtartani magamnak, de ez persze nem jelenti azt, hogy titkolni fogom a szeretteimet, vagy akár a párkapcsolatomat, ha lesz.

De egyelőre nincs is miről vagy kiről mesélnem.

Nyaralni például az anyukámmal megyek. Ráadásul egy hétre!" - mesélte Stana, aki úgy érzi, megérdemel egy kis pihenést.

"Ilyen tizenkét éve nem volt, mindig csak pár nap fért bele, annyit dolgoztam. Most úgy vagyok vele, hogy igenis megérdemlem.

És tényleg szükségem van a pihenésre.

Rengeteget melózom, noha szabadúszóként azt vállalom el, amit én szeretnék. Nem kérdés, a DWTS-nek nagyon is örülnék, ha felkérnének rá, és mivel őszre nincs is még meg a programom, időm is lenne rá. Aztán majd meglátjuk.” - részletezte a TV2 sztárja, aki habár még nagyon fiatal, már megjelentek az első ráncai.

"Nem tartom magam hiúnak, de a kor előrehaladtával nekem is egyre többet kell tennem a szépségeimért.

Megjelentek az első kisebb ráncaim, amikkel foglalkoznom kell, szóval ügyelek a bőrápolásra, van esti- és reggeli rutinom is.

Meg ugye a szakmám miatt gyakran viselek nagy sminkeket, amik szárítják a bőrt, tehát a hidratálást sem hanyagolhatom el. Szerencsére ezek a lépések már beépültek a mindennapjaimba, egyre tudatosabb vagyok” - magyarázta nemrég egy interjúban.