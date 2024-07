Stana Alexandra mindent elmondott Marics Petiről - videó

Tóth Gabi, Till Attila, Szabó Zsófi, Papp Szabi, Caramel és L.L. Junior után Stana Alexandra lesz a vendég a TV2 Titkok Ramónával című műsor hetedik adásában, amely szerdán 14 órától lesz elérhető a TV2 Play felületén.

Stana Alexandra és Lékai-Kiss Ramóna a stúdióban

Fotó: TV2 / TV2

A Dancing with the Starsban megismert táncosnő a felvételen többek között a volt férjéről (a Dancing with the Starsban szintén látott Köcse Györgyről), illetve válásáról és az édesanyjával való különleges kapcsolatáról is mesélt, valamint azt is elárulta, hogy az asszony miért nem szerette volna, hogy a lányából táncosnő legyen.

Stana Alexandra a Dancing with the Stars 2023-as évadában egészen a második helyig jutott Marics Petivel, akivel a műsor alatt látszólag végig megvolt köztük az összhang – aminek kapcsán azonnal meg is indult a találgatás, hogy együtt vannak-e. Lékai-Kiss Ramóna persze erre is rákérdezett, nézze meg, a táncosnő mit válaszolt!

Stana Alexandra arra is válaszolt Lékai-Kiss Ramónának, hogy volt-e valami köztük Marics Petivel:

"Ezt nagyon nehéz megmagyarázni. Annyira éreztük egymás energiáját, hogy ezért működött ez az egész" – hallhatjuk az előzetesben, ennyiből azonban nem derült ki egyértelműen, hogy Stana Alexandra cáfolta-e a pletykát, vagy sem, ráadásul Marics Petivel azóta a TV2 másik sikerműsorában, a Zsákbamacskában is feltűntek együtt.

Nemrég filmszerepet kapott

Stana Alexandra nemrég filmszerepet is kapott, korábban pedig azt is elárulta, hogy miért nem randizik mostanában: "Most úgy érzem, nem férne bele az életembe egy társ. Ameddig nincs üresjárat a napjaimban, addig nem hiányzik, hogy állandóan mellettem legyen valaki. Nagyon fontos, hogy olyan ember legyen mellettem, aki elfogadja, hogy nekem mindig a munkám lesz az első. Ha olyan férfi érkezik az életembe, akkor nem tiltakozom a szerelem ellen. Csak éppen nincs időm arra, hogy elmenjek randizni. Mondjuk úgy: nem az az elsődleges, hogy ismerkedjek" – mondta júniusban a táncosnő, aki pedig rengeteg ajánlatot kapott már, mióta szakítottak Meggyes Dáviddal.