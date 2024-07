Stranger Things utolsó évada: mi várható a folytatásban?

Úgy tűnik, monumentális lesz a Stranger Things utolsó évada, a készítők a korábbiaknál is látványosabb zárást képzelnek el. Persze nagyok az elvárások nézői részről, mivel sikeres és népszerű a sorozat több korosztályban - ennek megfelelően úgy tűnik, hogy nem csapják össze a finálét. A sorozatban Robin Buckley-t alakító Maya Hawke egy interjúban nemrég úgy beszélt a Stranger Things 5. évadáról, mintha valójában nyolc filmet készítene.

Stranger Things utolsó évada - mikor jön a folytatás?

Fotó: Netflix

"Hosszú időbe telik megírni minden évadot, és hosszú időbe telik leforgatni őket. Gyakorlatilag most nyolc filmet készítünk" - nyilatkozta. Ebből is kiderül, hogy a következő, egyben utolsó évad nyolc epizódból áll majd. Az első epizód címe The Crawl lesz. További címek szivárogtak ki, ezekből lehet spekulálni, kombinálni, vajon miről szólnak majd: The Vanishing of Wheeler, The Turbow Trap, Sorcerer, Shock Jock, és Escape From Camazotz.

Stranger Things

Fotó: Netflix

A Stranger Things utolsó évada fejben már megvan

Bár ezeknek az epizódoknak a pontos időtartama egyelőre ismeretlen, a hírek szerint az első epizód, amelynek forgatókönyve körülbelül 100 oldalas, több mint egy órás lesz. Az nem világos, hogy Hawke megjegyzése, miszerint minden epizód lényegében egy-egy film, az egyes epizódok időtartamára, felépítésére utal-e, vagy egyszerűen csak annyi eseményt, kalandot zsúfolnak egy részbe, mintha egy „rendes”, másfél-kétórás mozifilmről lenne szó.

Stranger Things

Fotó: Netflix

A sorozat egyik örök rejtélye, az Upside Down Upside Down (magyarul Tótágas, egy másik dimenzióban található világ) természetesen megjelenik az utolsó évadban. Ez a párhuzamos univerzum, amely az emberi világot tükrözi: a 4. évadban kiderült, hogy azon a napon, amikor Eleven (Tizenegy, Tizi) először nyitotta meg a kaput, ugyanúgy nézett ki, mint Hawkins városka. Várhatóan a rajongók az új évadban nagyon sok kérdésükre megkapják a választ.

Stranger Things

Fotó: Netflix

A készítő Duffer testvérek elárulták, hogy az első évad kezdete óta van egy 25 oldalas dokumentumuk, amely a sorozat mitológiájáról szól. Ross Duffer szerint az Upside Down történetét nem tisztázták eddig, csak utalgatta arra, mi történt. Szerinte biztos akadnak olyanok, akik a különféle információmorzsákból összeraknak valamiféle képet, de vélhetően az utolsó évad épp ezzel a felfordult világgal, a másik dimenzióval foglalkozik majd hosszabban.