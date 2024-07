Szabó Zsófi megmutatta zavarba ejtően tökéletes dekoltázsát - kép

Szabó Zsófi a műsorvezetés mellett modellként is sikeres, nemrég az egyik fehérnemű-márka vendégeként Franciaországban járt. Ezen az eseményen készült róla egy csodás kép, amit most osztott meg a közösségi oldalán. A fotón előtérbe kerül a bikinifelsőből kivillanó dekoltázsa és az izmos hasa: nem csoda, hogy rengeteg bókot kap a kommentelőktől.

Nemrég tért vissza a TV2-höz

Szabó Zsófi a közelmúltban volt vendég a TV2 Titkok Ramónával című műsorban, ami már elérhető a TV2 Play felületén. A színésznő és műsorvezető a felvételen többek között arról is beszélt, miért tért vissza a TV2-höz, miért nem akarta édesapja, Szabó Gyula, hogy színészi pályára lépjen, hogyan küzd meg a szorongással, és hogy mi vezetett oda, hogy úgy döntött, nem oszt meg kisfiáról egyetlen fotót sem.

Szabó Zsófi arról is ejtett pár szót, amikor egy időre megpróbált eltűnni a nyilvánosság elől: "A bulvár koronázatlan királynője voltam, anno sokan hasonlítottak Liptai Claudiához, hogy hasonló habitusú nő vagyok, erre büszke is voltam, hisz ő egy ikon, egy díva, de terhes is volt számomra ez a sok minden. Az első megnyugvás, az első, amikor a helyemre kerültem, az volt, amikor megismertem a volt férjemet, akkor elvonultam ebből a celebvilágból" – magyarázta.

Mint írtuk, Lékai-Kiss Ramóna műsorából az is kiderült, hogy Szabó Zsófi miért viselte nehezen az ismertséget: még az esküvőjén is megjelentek ismeretlen emberek, de egyébként úgy érzi, most is megfigyelik, áttúrják a szemetét.

Tóth Gabi és Till Attila már vallottak

A TV2 Titkok Ramónával első két adásában Tóth Gabi, illetve Till Attila szerepeltek. Tóth Gabi többek között sírva beszélt Krausz Gáborról, de mesélt arról is, hogy egy hét alatt háromszor vitte el a mentő – miközben Till Attila például az alkoholizmusáról vallott, és azt is megosztotta, hogy annak idején hogyan tekintett a televíziózásra.

A követketző vendég Caramel lesz, aki a ma debütáló adásban bővebben is beszél a Megasztárról és arról, hogy mit érzett, amikor megtudta, hogy a TV2 visszahozza a képernyőre a népszerű tehetségkutatót.