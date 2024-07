Hatalmas örömhírt jelentett be az egykori szépségkirálynő - kép

Tavaly áprilisban árulta el Szarvas Andi, hogy véget ért jegyessége egykori vőlegényével, akivel három és fél év után szakítottak, a lánykérést követően egy évvel. Az egykori szépségkirálynő nem sokáig szomorkodott egyedül, ugyanis tavaly nyáron már rátalált az újabb szerelem, a Dancing With The Stars egykori zsűritagjának, Molnár Andrea volt férjének személyében. A kapcsolatukról sokáig csak szűkszavúan beszéltek és közös képeket sem mutattak, de amint komolyabbra fordul köztük a dolog, úgy vállalták fel a szerelmüket is, és egy ideje egyre nyíltabban osztják meg a magnáéletükkel kapcsolatos dolgokat.

A Farm VIP egykori játékosa korábban elárulta, hogy váratlanul jött az életébe az új szerelem, de szinte azonnal érezték, hogy egymásnak vannak teremtve.

Épp egy fotózásról indultam haza, amikor Zsolti meglátott az utcán...

Felismert, majd később az Instagramon írt rám, ami persze végződhetett volna rosszul is, hiszen nem jellemző, hogy ismeretlenek üzenetére válaszolok, de valamiért akkor mégis másként cselekedtem" - mondta korábban az egykori szépségkirálynő, aki most boldogabb mint valaha, ugyanis Zsolt nem sokáig várt azzal, hogy feltegye barátnőjének a nagy kérdést.

Az első telefonbeszélgetés óta tudjuk…MI egymásnak vagyunk teremtve.

'Zsolti: Tudod milyen az igaz szerelem?

Én: Na milyen?

Zsolti: Mint a miénk. Arra vágyom, hogy a feleségem legyél.' Isten éltessen ma születésnapod alkalmából, Szerelmem!" - írta bejegyzéséhez Szarvas Andi, aki alig egy év együttélés után máris jegyben jár Molnár Andrea volt férjével, Zsolttal.

Az Origo olvasói szerint az elmúlt tíz év második legszebb szépségkirálynője Szarvas Andi, aki bár az elmúlt időszakban meglepő módon meghízott, most boldogabb mint valaha, hiszen jelenlegi kapcsolatáról mindig is úgy beszélt, hogy sorsszerű volt a találkozás, és úgy érzi, most minden a helyére került. Sőt a jegyespár között már a gyerektéma is felmerült, lehet, hogy hamarosan családot is alapítanak, hiszen már össze is költöztek. Az egykori szépségkirálynő nemrég ünnepelte a 26. születésnapját, és ennek apropóóján a gyerekkérdésrő is megszólalt.

Úgy vagyok vele, hogy én azt hittem, hogy ilyenkorra már lesz. 16 éves korom óta nekem ez az álmom, hogy családom legyen, úgyhogy ha úgy történne, akkor én lennék a világ legboldogabb embere.

Ellene nem teszünk, majd ahogy alakul, nincs erőltetve, mert amúgy még ráérek, viszont mindenképp 30 alatt szeretnék” - mondta az egykori szépségkirálynő korábban, aki hozzátette, hogy két gyereket mindenképp szeretne, de hármat biztosan nem.