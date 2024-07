Botox, ráncok, ősz haj: így változtak meg a Szex és New York sztárjai a sorozat kezdete óta - képek

A Szex és New York című sorozat négy New York-i szingli nő életét mutatja be különböző élethelyzetben. A szériát még 1998-ban mutatták be, az utolsó, hatodik évad pedig 2004-ben fejeződött be. A hatalmas sikerre való tekintettel két filmet is forgattak belőle, majd az alkotók bejelentették, hogy És egyszer csak… címmel folytatódik a sorozat. A forgatás óta közel harminc év eltelt, a szereplők pedig borzalmasan megöregedtek, némelyiküket pedig alig lehet felismerni a sok botox miatt.

Sarah Jessica Parker A színésznőt Carrie Bradshaw szerepében lehetett látni. Ő volt az az író, aki rajongott a divatért, a szerelmi élete pedig már követhetetlen volt. Sarah Jessica Parkernek hatalmas ismertséget hozott a sorozat. Olyan mozifilmekben kapott szerepet, mint az Anyám nyakán, a Hová lettek Morganék? vagy a Szilveszter éjjel, de a GLEE - Sztárok leszünk zenés sorozatban is feltűnt. 2007-ben létrehozta a saját ruhamárkáját a BITTEN-t, majd később egy cipőmárkát is alapított Nordstrom néven. 1997. májusában hozzá ment Matthew Broderick színészhez majd 2002. október 28.-án megszületett az első gyermekük, majd 2009. június 22.-én megszülettek béranya által kihordott ikerlányai. Parker és Broderick házassága Hollywood egyik leghosszabb ideig tartó kapcsolata. Magánéletükről ritkán beszélnek, és óvják azt a nyilvánosság előtt. Sarah Jessica Parker

Fotó: Photo by Evan Agostini / Getty Images North America / Getty Images via AFP/ Photo by Bennett Raglin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Photo by Evan Agostini / Getty Images North America / Getty Images via AFP/ Photo by Bennett Raglin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Kim Cattrall Kim Cattrall karaktere, Samantha Jones volt a sorozat legszókimondóbb karaktere, aki amikor csak tehette szexelt. Szerepéért több Golden Globe és Emmy-díj jelölést is kapott, ő volt legnépszerűbb a szériában. Mikor véget ért a sorozat kevesebbet lehetett róla hallani. Olyan filmekben játszott, mint az Álmok útja, Comic Relief: Uptown Downstairs Abbey, Producing Parker, és a 2014-ben bemutatott Sensitive Skin, a siker azonban már korántsem volt olyan átütő, mint a sorozatban. Pá éve bejelentették, hogy hat évad és két film után folytatódik a Szex és New York sorozat És egyszer csak… címmel, azonban mivel Kim Cattrall elzárkózott a folytatástól, nem tért vissza, ez pedig hatalmas felháborodást váltott ki a rajongókból. A második évadban viszont újra látni lehetett sokak kedvenc, legviccesebb karakterét, azonban csak egy jelenet részéig. A színésznő köztudottan rossz viszonyban van sorozatbeli barátnőjével, Sarah Jessica Parkerrel, így minden bizonnyal ez lehetett az egyik oka, hogy eltávolodott a folytatástól. Cattrall többször házasodott. 1977-79-ig Larry Davis felesége volt, majd 1982-ben megismerkedett egy építésszel: Andreas Lysonnal, akihez szintén hozzáment, de házasságuk válással végződött. Harmadik nekifutása is kudarccal végződött: 1998-ban hozzáment Mark Levinsonhoz, akitől 2004-ben vált el, bevallása szerint ez a kapcsolat a sorozat miatt ment tönkre, ugyanis állandóan forgatott.

Kim Cattrall

Fotó: Photo by 7e Art/HBO / Photo12 via AFP/ Photo by Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Photo by 7e Art/HBO / Photo12 via AFP/ Photo by Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

