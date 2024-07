Halálos drámával kezdődik a Szex és New York új része

A Szex és New York című sorozatot még 1998-ban mutatták be, az utolsó, hatodik évad pedig 2004-ben fejeződött be. A hatalmas sikerre való tekintettel két filmet is forgattak belőle, majd az alkotók bejelentették, hogy És egyszer csak… címmel folytatódik a sorozat, melyet az HBO rendelt be.

Az első évad premierje 2021-ben volt, és vegyes kritikákat kapott, ugyanis mivel Kim Cattrall elzárkózott a folytatástól, nem tért vissza, ez pedig hatalmas felháborodást váltott ki a rajongókból, valamint az a tény is, miszerint meghalt Carrie férje, Mr. Big. A második évad már sikeresebb volt, ahol a nézők láthatták, hogy Carrie élte egyre bonyolultabb: Mr. Big halála után újra Aiden mellett vigasztalódott, azonban ismét szakítottak. A készítők, habár a sorozat nem aratott osztatlan sikert, már javában forgatják a harmadik évadot, azonban egyelőre még nem tudni, hogy miről fog szólni ez a széria.

Nemrég kiszivárgott egy olyan fotó a forgatásról, ahol Carrie ismét Aiden oldalán látható: szerelmesen fogják egymás kezét, és így vonulnak végig New York utcáin. Azonban fontos azt is megemlíteni, hogy a szerelmesek talpig fekete ruhát viselnek. A rajongók találgatnak, hogy ki az, aki a harmadik évadban meg fog halni, de olyan pletykáról is lehetett olvasni, hogy ezúttal feketében mondják ki egymásnak a boldogító igent.



Fotó: Jose Perez/Bauer-Griffin

A sorozatot 2025-ben fogják bemutatni, a nézők pedig arra a kérdésre is választ fognak kapni, miszerint Kim Cattrall ezúttal visszatér-e a szériába - írja a Joy.hu.

Mr. Big-et nemi erőszakkal vádolták meg

Chris Noth játszotta Carrie nagy szerelmét, a gazdag és jóképű Mr. Big-et. Azonban pá évvel ezelőtt kiderült, hogy egyszerre két nő is megvádolta nemi erőszakkal, majd egy harmadik is előállt egy hasonló történettel. Noth az első két nő felbukkanásakor azt mondta, a vádak hamisak: nem nemi erőszakról, hanem beleegyezésen alapuló együttlétekről volt szó – miközben a harmadik nőt állítása szerint nem is ismerte.

Ha ez ne lenne elég, akkor a Szex és New York sorozat folytatásából is kivágták a jeleneteit.