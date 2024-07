A Rendőrakadémia és a Szex és New York sztárja volt - mára teljesen felismerhetetlenre plasztikáztatta magát - képek

A már 67 éves színésznő 1956. augusztus 21-én született Liverpoolban, de Kanadában nevelkedett, ugyanis családja kivándorolt, mikor Kim Cattrall még csak három hónapos csecsemő volt. Tizenegy évesen visszatért szülőhelyére, a brit Liverpoolba, amikor a nagymamája megbetegedett. Tanulmányait is ott folytatta, színészi vizsgákat tett a Londoni Zene- és Színházművészeti Akadémián, majd egy év eltelte után visszatért Kanadába.

Kim Cattrall az édesanyjával még gyerekként

Fotó: Instagram/Kim Cattrall

Nem sokáig tartózkodott a családdal, hiszen már 16 évesen New Yorkba költözött, ahol hamarosan meg is kapta az első színészi szerepét egy Csehov drámában a Broadwayen. Ott az Amerikai Színművészeti Akadémiára járt, és a diploma megszerzése után ötéves filmszerződést kötött Otto Preminger rendezővel, akinek a Rózsabimbó című akcióthrillerében, 1975 debütált a filmvásznon.

Kim Cattrall fiatal színésznőként, hamar felfedezték

Fotó: Kim Cattrall Instagram

Catrall karrierje elég gyorsan beindult, szerepelt a Rendőrakadémia című vígjátékban is 1984-ben, de ismerősnek tűnhet a Starsky és Hutch-ból, valamit a Columbo sorozatból is. Több kisebb szerepe után hamarosan megkapta élete legfontosabb szerepét a Szex és New York című sorozatban 1994-ben, melyben a szexmániás PR menedzsert, Samantha Jonest alakította hat évadon keresztül. A sorozat 2004-ben ért véget, majd két mozifilmben is visszatértek a nagyvárosi barátnők 2008-ban és 2010-ben. A történet főszereplői Catrallon kívül Sarah Jessica Parker, Kristin Davis és Cynthia Nixon voltak.

A Szex és New York főszereplői Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon és Kristin Davis voltak

Fotó: HBO

A történet, mely négy New York-i szingli nő életét mutatja be, hatalmas sikernek örvend a mai napig, hiszen a történet mindig aktuális maradt. A főszereplők Carrie, Charlotte és Miranda a harmincas, Samantha pedig a negyvenes éveiben jár a sorozat elején. A csapat nemrég újra visszatért az És egyszer csak… (eredeti címén: And Just Like That…) című sorozatban, mely a Szex és New York testvérsorozataként tért vissza 2022-ben. Azonban hiába a folytatás, Kim Cattrall hajthatatlan volt a visszatérés kapcsán, mely valószínűleg a stábbal, főleg Sarah Jessica Parkerrel való konfliktusa indokolt.

Kim Cattrall a Szex és New York filmben, amiért Golden Globe-díjjal is jutalmazták

Fotó: HBO

A két színésznő évekig tagadta nyilvánosan, hogy problémáik lennének egymással, de 2018-ban egyértelművé vált, hogy eddig csak mellébeszéltek, és valóban ki nem állhatják egymást. A konfliktust Cattrall leplezte le egy interjúban, amikor úgy fogalmazott, hogy nem voltak soha barátnők a többi főszereplővel, szimplán kollégák. Erre Parker is reagált, és nehezményezte kolléganője nyilatkozatát. Azt nem tudni pontosan, mi volt a probléma köztük, de valószínűleg a fizetésbeli különbségek miatt haragudott meg Kim Cattrall a Carrie Bradshow-t alakító Parkerre, aki később producere is lett a sorozatnak.