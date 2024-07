Síbaleset, túladagolás: tragikus körülmények között vesztették el párjukat ezek a sztárok

Liam Neeson

Natasha Richardson és Liam Neeson 2008-ban

Fotó: AFP PHOTO / Files / Max Nash MAX NASH / AFP FILES / AFP / AFP PHOTO / Files / Max Nash MAX NASH / AFP FILES / AFP

Az Oscar-jelölt Liam Neeson felesége, a színésznőként szintén ismert Natasha Richardson 2009-ben, 45 évesen halt meg egy síbaleset, egy québeci pályán szerzett végzetes fejsérülés után. Síleckét vett éppen, amikor elesett, de elsőre semmi jele nem volt, hogy megsérült volna – egy órával később azonban rosszul lett, majd válságos állapotba került, két nappal később pedig meg is halt egy New York-i kórházban.

Lea Michele

Cory Monteith és Lea Michele 2013-ban

Fotó: Michael Buckner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Michael Buckner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Glee – Sztárok leszünk! színésznője kollégájával, Cory Monteith-tel jött össze a forgatás során, a férfi azonban 31 évesen meghalt drogtúladagolásban. „Csak boldog emlékeim vannak Coryról. Ő nem a függősége volt – de sajnos az győzött. De igazából nem ez volt ő. Cory mellett mindennap királynőnek éreztem magam. Attól a perctől kezdve, hogy azt mondta, »a pasid vagyok«, minden napot imádtam, hálás vagyok, hogy a párom volt, és hogy mellette mindig gyönyörűnek éreztem magam” – emlékezett később Lea Michele.

John Travolta

Kelly Preston és John Travolta 2018-ban

Fotó: Manny Carabel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Manny Carabel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

John Travolta felesége, Kelly Preston színésznő 2020-ban, a rákkal folytatott kétéves küzdelem után halt meg, 57 éves volt. „Megtanultam, hogy gyászolni valakit, gyászban élni nagyon személyes dolog. A gyász személyes, és a saját utunk megtalálása az, ami a gyógyuláshoz vezethet. Ez más, mint bárki más útja” – elmélkedett később Travolta, aki 2009-ben 16 éves fiát is elvesztette egy hirtelen jött roham miatt.

Sandra Bullock

Sandra Bullock a Mint a hurrikán című filmben

Fotó: Dream Works SKG / DR / Collection ChristopheL via AFP / Dream Works SKG / DR / Collection ChristopheL via AFP

Szintén 57 évesen halt meg tavaly Sandra Bullock párja, Bryan Randall fotós, aki az ALS nevű idegsorvadásos betegségben szenvedett. A férfi utolsó kívánsága volt, hogy a wyomingi Snake folyóba szórják a hamvait, amit az Oscar-díjas színésznő meg is tett. „Meggyőződésem, hogy Bry megtalálta a legjobb horgászhelyet a mennyországban, és már dobja is a csalit a lazacokkal teli, rohanó folyókba” – írta az Instagramon Sandra Bullock testvére, aki videót is mutatott Randall végső nyughelyéről.

Lapozzon, a következő oldalon folytatjuk!