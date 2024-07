Sztárok diétái: valóban mindent elkövetnek a karcsúságért

Nem meglepő, hogy a sztárok hiúságból mindent elkövetnek azért, hogy irigylésre méltó formában maradjanak, sokszor azt is figyelmen kívül hagyva, hogy egészségüket teszik ezzel kockára. A sztárok diétái közül sokat nyilvánosságra is hoznak, azonban ez nagyon veszélyes is lehet abból a szempontból, hogy nem mindenkinek megfelelő ugyanaz a módszer. A szakemberek most elmondták azokat a szempontokat, amelyekre nem árt odafigyelni a diéta kiválasztásánál.

Mutatjuk, a sztárok diétái közül, melyek a legdivatosabbak manapság, bár koránt sem veszélytelenek és nem illeszthetők be gond nélkül mindenki életmódjába, ezért nagyon fontos, hogy mindenki a saját egészségi állapotának, ételintoleranciáinak és egyéb betegségeinek figyelembe vételével próbálja ki bármelyiket is közülük. Fotó: Reblog Sztárok diétái: Alacsony szénhidráttartalmú étrend A szénhidrátok csökkentésének általában az a célja, hogy a szervezetet ketózisba, azaz zsírégető folyamatba küldje. A sztárok diétái közül ez az egyik legismertebb módszer, rengeteg híresség beszél a szénhidrátok kerüléséről, mint Kim Kardashian, aki azt mondja, hogy teljesen elhagyta őket azért, hogy lefogyjon. De ehhez a módszerhez folyamodik Halle Berry is, aki a cukorbetegségének kezeléséhez keto-diétát alkalmaz, melynek köszönhetően még sosem volt ilyen kirobbanó formában. A színésznő elárulta, hogy általában nem szokott hagyományos reggelit enni. Nagy rajongója a kávénak, így általában ezzel kezdi a napját, majd ezt vajjal, MCT-olajjal és kollagénnel keveri össze, néha ad hozzá némi tejszínt. Az 57 éves színésznő még mindig elképesztő formában van, a keto-diétára esküszik

Fotó: Halle Berry Instagram Az ebéd vagy egy egyszerű leves különböző zöldségekkel és egy fehérjével gazdagítva, ilyenkor a tetejére egy kis sajtot tesz. Máskülönben inkább salátákat választ. A vacsora sokkal visszafogottabb Berry számára, olyankor általában grillezett zöldségeket eszik valamilyen növényi alapú fehérjével, például csicseriborsóval. Bár desszertet sosem eszik, azt elismerte, hogy időnként megkínálja magát egy pohár vörösborral vacsora után. Hazánkban Zimány Linda volt, aki megpróbálta teljesen elhagyni a szénhidrátokat, és rengeteg ételt nem evett meg, mert teljesen félreértette az étkezést. Emiatt gyógyíthatatlan betegségek alakultak ki nála, mint a glutén-és laktózintolerancia, de ma már szinten tartja teljes életmódváltással a súlyát, és sok olyan dolgot eszik, amiről nem is gondolta, hogy jól bontja le a szervezete, mint a vörös húsok, vagy a rizs. Időszakos böjtölés Az időszakos böjt bizonyos értelemben olyan, mint egy részidős diéta, és különböző változatai léteznek, az egyik legnépszerűbb jelenleg az 5:2-es, ami azt jelenti, hogya diétázók a hét öt napján fogyasszanak „normális” kalóriamennyiséget, de a hétből kettő, nem egymást követő napon a szokásos kalóriamennyiségüknek csak 25%-át - nőknél 500 kalóriát, férfiaknál 600 kalóriát – fogyasszanak el. Ez a megközelítés gyakran népszerű a színészek körében, akiknek egy-egy szerep miatt kell lefogyniuk. Ezt a módszert alkalmazta a Stranger Things sztárja, David Harbour is, és a szakértők szerint is valóban kínál bizonyos egészségügyi és súlycsökkentő előnyöket ez a fajta időszakos böjt.

Jennifer Aniston is mindent bevet azért, hogy jó formában maradjon, leginkább az időszakos böjtölést kedveli, de a szénhidrátok bevitelét is csökkentette

Fotó: Instagram/Jennifer Aniston, Getty Images via AFP/Astrid Stawiarz Többek között Jennifer Aniston is kipróbálta már az időszakos böjtölést, ő a 16:8-as változatra esküszik. Az 55 éves színésznő 2019-ben elárulta, hogy kihagyja a reggelit, és csak folyadékot, például zellerlevet vagy kávét fogyaszt reggelente. Nagy különbséget vettem észre, amikor 16 órán keresztül szilárd étel nélkül maradtam - mondta a Radio Timesnak 2019-ben. További sztárok, akik az időszakos böjtöt választották: Hugh Jackman

Chris Hemsworth

Kourtney Kardashian

Chris Martin

Heidi Klum A gyors 800-as diéta A Dr. Michael Mosley televíziós egészségügyi szakértő által kifejlesztett Gyors 800 diéta egyfajta időszakos böjtöléses étrend, amely azt állítja, hogy potenciálisan csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség, a szívbetegségek és a rák kockázatát. Ennek során kezdetben alacsony kalóriatartalmú étrendet követnek, majd egy időszakos böjtölési időszak következik, végül pedig egy fenntartási fázis. Mosley arra ösztönzi az embereket, hogy napi 800 kalóriát fogyasszanak, időnként koplaljanak, és néhány étkezést csak tápláló turmixokkal helyettesítsenek. Ez a népszerű 5:2 böjtölés egy újabb változata. A Dr. Michael Mosley televíziós egészségügyi szakértő által kifejlesztett Fast 800 diéta egyfajta időszakos böjtöléses étrend

Fotó: Pormezz / Shutterstock/Copyright (c) 2019 Pormezz/Shutterstock Növényi alapú étrend Számos híresség, mint Billie Eilish, vagy Woody Harrelson is ezt a fajta étrendet követi. Egyesek vallási, vagy egyéb egészségügyi okokból kerüli az állati eredetű ételek túlzott fogyasztását. Bár a növényi alapú étrend nem olyan szigorú, mint a vegán, mivel bizonyos esetekben kis mennyiségű húst és abból készült ételeket is elfogyasztanak. A középpontjában a gyümölcsök, zöldségek, gabonafélék, hüvelyesek, hüvelyesek, diófélék és húspótló termékek, például szójatermékek állnak. Bizonyos esetekben kis mennyiségű húst és ételeket is fogyasztanak.

Billie Eilish a növényi alapú diétát tartja, azonban kevésbé szigorú mint a vegán étrend

