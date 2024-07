T. Danny ismét egy magyar, ismert modellre vetett szemet

Az év elején derült ki, hogy szakított a magyar modell, Kecskés Enikő és T. Danny, akik sokáig titkolták a kapcsolatukat, szinte mire kiderült, hogy egy párt alkotnak, már véget is ért a románc. A szakítás tényét sem erősítették meg sokáig, de a zenész nem bírt az érzéseivel, ezért számos olyan bejegyzése, dalszövege született, ami félreérthetetlen volt.

Úgy tűnik, hogy az énekesnek a modellek az esetei, ugyanis rendre lájkolja a Next Top Model Hungary versenyzőjének, Papp Gabinak a fehérneműs képeit. A probléma azonban csupán annyi, hogy a TV2 sztárjának hosszú ideje van egy párja, akitől született egy kislánya is. Gabi egyébként még korábban kijelentette, hogy a hosszas pályafutása alatt sosem vállalt aktfotózást, mivel a meztelenkedés sosem fért bele neki, azonban több felkérést is kapott fehérnemű fotózásra, amire már nem tudott nemet mondani.

Azt azonban egyelőre még nem tudni, hogy a modell mit szól ahhoz, hogy T. Danny már ki is nézte őt magának.

Ismét Kecskés Enikő szidta legújabb dalában

Danny a KKevinnel közös dalában sem tudta visszafogni magát, botrányos dalukban is Kecskés Enikőt szidta.

Shh, várj, jól figyeljetek: az a kulcs, hogy nem foglalkozom ti veletek. Semmi gond, semmi gond nincs, de megyek, keresem a következő gold diggeremet

- mondja a dalban, melyben aranyásóként hivatkozik a modellre, akinek már nem először hányta a szemére, hogy milyen ajándékokat vett neki, ugyanis legutóbbi dalában a Rolex órát emlegette, amit tőle kapott.

Sokan ezt a viselkedést már kicsinyesnek tartják, és bár a rapper azzal védekezik, hogy a rap stílusa az ilyen, szókimondó és néha túlzó, de tudják, hogy maga Kecskés Enikő is nehezményezte, milyen dalok születtek róla ez idő alatt, sőt, a békülésük útjába is ez állt, mert a modell megalázva érezte magát.

"Nekem a Dancingben szimpatikussá vált, de a vergődés már egészen hasonlít Misshéhez, hogy mennyire szar az élet, és ez már borzalmasan szánalmas" - írta valaki, aki egy másik botrányhős rapperhez hasonlította T. Danny viselkedését.