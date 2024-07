T. Danny agyára ment a szakítás? - már szuperhősnek érzi magát a rajongói szerint

Idén januárban derült ki, hogy szakított Kecskés Enikő és T. Danny, akik sokáig titkolták a kapcsolatukat, azonban a Dancing with the Starsban végre felvállalták, hogy egy párt alkotnak, de hamarosan külön is váltak útjaik. A szakítás tényét sem erősítették meg sokáig, de a zenész nem bírta magában tartani az érzéseit, számos olyan bejegyzése, dalszövege született, ami félreérthetetlen volt. Nemrég megjelent dalában, amihez egyik eddigi sem fogható, annyira durva és megalázó sorok születtek, emiatt már számos kritikát kapott korábban.

A Szívtipró című dalhoz nemcsak durva szöveg, hanem egy durva és véres videó is készült, mellyel egyértelműen volt barátnőjének, Kecskés Enikőnek üzent. A rapper úgy jelentette be az új dalt, hogy eltüntette az összes korábbi bejegyzését az Instagram-oldaláról, csupán néhány véres fotót és videót hagyott fent magáról, melyek Szívtipró című dalához készültek, melyben elég durván fogalmaz exbarátnőjéről.

Egyedi a csaj úgy, mint hat másik, Velem vetetné meg az Andrássyt, Kussolj, egy Rolexet is kaptál

- címezte a sorokat nagy valószínűséggel Kecskés Enikőnek, akit meg is említ a dalban, annak ellenére, hogy a modell korábban elárulta, épp ezek miatt a durva szakítós dalok miatt is ment tönkre a kapcsolatuk.

T. Danny már korábban is elismerte a közösségi oldalán, hogy a Pókember című film inspirálta az új klipjét

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Most azonban nem Kecskés Enikő vagy a durva viselkedése miatt kritizálják a rappert, hanem amiatt, hogy a hallgatóság szerint egy az egyben lemásolt egy nagyon híres filmjelenetet, melyet az egyik legnépszerűbb Marvel-filmből csent el.

Sokan úgy gondolják, hogy T. Danny agyára ment a szakítás, és már szuperhősnek is érzi magát, ugyanis a Pókember című film egyik ikonikus táncát utánozta saját klipjében.

Csak szerintem erőltetett a viselkedése és a stílusa? Mind a való életben, mind a klipekben? Ráadásul lemásolta a Szívtipró klipben a Pókember 3-ban Peter Parker Evil’s dance-ét

- írta egy szemfüles Marvel-rajongó, akinek a megállapításával sokan egyet is értettek.

A Ponyvaregényre meg egy egész klip épült. Szerintem menők ezek a filmes utalások.

Szívesebben nézem ezt az inspirálódást, de akár 'szerepmásolást', mint a háromezredik 'én az utca gyereke vagyok' típusú előadókat”- vélekedett valaki a kérdésről, aki szerint nincs ezzel semmi baj, ha ilyen utánzásokat csinál egy előadó - írja a Ripost.