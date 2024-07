Apró bikiniben riszálja magát Tápai Szabina - videó

Tápai Szabina és Kucsera Gábor tavaly jelentették be, hogy úgy döntöttek, hogy válnak, a nehéz döntésben félrelépés is közrejátszott, amit végül Kucsera el is ismert. Azonban sokaknak gyanús volt, amikor kiderült, hogy a mai napig is házasok, azaz nem sürgetik a válást, és mind a ketten arról számoltak be, hogy jobb a kapcsolatuk, mint valaha. Bár eleinte tagadták mind a ketten, hogy újra egy pár lennének, végül elárulták, hogy sikerült felállniuk a padlóról és újra együtt élnek.

Úgy tűnik, a békülést nagyon komolyan gondolják, ugyanis a napokban templomi esküvőt tartottak, ahol újra örök hűséget fogadtak egymásnak, és egyre gyakrabban látni őket, ahol kettesben, minőségi időt töltve romantikáznak.

Az EHF-kupát nyert egykori magyar válogatott kézilabdázó teljesen kivirult, mióta rendeződött a házassága, amit mit sem bizonyít jobban, mint legújabb videója, amit a közösségi oldalára töltött fel a nyaralása alatt. A felvételen látni, ahogy az egykori kézilabdázó bikiniben pózol, majd ahogy távolodik a kamera, az egész testét megmutatja, így vonul végig vidáman a tengerparton, majd puszit dob a követőinek.

A videóért megőrülnek a rajongói, akik szerint elképesztő formába van a mindig is izmos Tápai:

"Gratulálok! Jól tartod magad!

Látszik, hogy jó izmos vagy, de nem csúnyán!

Csak így tovább!" - jegyezte meg egy hölgy.

"Sugárzik rólad a boldogság. Örülök hogy újra együtt vagytok" - írta valaki.

Annyira jó ezt a kisugárzást látni.

Példaértékű vagy Szabina, sokak számára. Sok ilyen ember kellene, mint Te. Minden tiszteletem" - olvasható egy hozzászólás.

Annyira sugárzol, mióta újból együtt vagytok! Még sok sok boldog évet kívánok nektek együtt

- írta le véleményét egy nő.

A megcsalások után több időt töltenek együtt

Kibékülésük után a házaspár még több energiát fektet abba, hogy minőségi időt töltsenek el egymással, melyekből remélik, hogy minél több lesz. Kucsera Gábor pár napos fotói szerint újra randizni kezdtek, aminek megadták a módját. És ha csak rövid időre is, de elszöktek kettesben, a nagyszülőkre bízva gyermekeiket.