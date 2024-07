Követőik nem hisznek Tápai Szabina és Kucsera Gábor békülésében

Tavaly az egész országot váratlanul érte, amikor Tápai Szabina bejelentette, hogy 10 év és három közös gyermek után Kucsera Gáborral úgy döntöttek, külön utakon folytatják.

A kapcsolatuk megromlásához saját bevallásuk szerint a kajakozó hűtlensége és gyakori bulizásai vezettek,

így végül a kézilabdázó besokkalt, és a hír kipattanása előtt már külön is költöztek. De a váláshoz szükséges papírokat sosem adták be. Később a Beköltözve Hajdú Péterhez című YouTube-műsorban közösen jelentette be,

újra együtt vannak és már a kajakos vissza is költözött családjához.

A bejelentés után a házaspár közösségi oldalán júniusban több olyan fotó is megjelent, ahol egy esküvőn vannak, akkor még senki nem gondolta, hogy a saját esküvőjükről posztoltak, ugyanis tíz év után, június 29-én újra kimondták a boldogító igent. A két sportoló házasságuk újrakezdéseként nemrég ismét esküvőt tartott, amelyen Isten színe előtt is megerősítették a kapcsolatukat.

Valójában ez a történet mesébe illő,

mégis sokan vannak azon a véleményen, hogy nem fog örökké tartani.

Többen arra teszik le a voksukat, hogy hiába a boldogság, a békülés – ahogy szokták mondani: csak a töltött káposzta jó felmelegítve –, előbb-utóbb jön egy újabb probléma, ami miatt ismét elválnak útjaik - írta a Bors.