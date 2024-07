Így néz ki a Dűne sztárja a rocklegenda, Bob Dylan szerepében - videó

Nagy dobásnak szánják a Bob Dylan életrjazi ihletésű filmet, melyben Timothée Chalamet, a Dűne és a Wonka című filmek sztárja látható a néhai folk-rock legenda szerepében. Chalamet még nem igazán kapott hasonló zenész szerepet, így sokaknak nagy meglepetést okozott, hogy milyen jó és különleges énekhangja van, ami méltó Dylan emlékéhez.

A Complete Unknownt, azaz a Teljes ismeretlen című életrajzi filmet decemberben mutatják be az Egyesült Államokban, ami sokak szerint a legjobb időpont, hogy versenybe szállhasson a jövő évi Oscar-díjért. Minden esély meg is van rá az alkotóknak, hogy a jelölést díjra váltsák, ugyanis a film rendezője James Mangold, aki korábban a A nyughatatlan (Walk the Line) című, 2005-ös Oscar-díjas Johnny Cash-életrajzi filmet is készítette. Mangold csupa pozitív véleményt mondott Chalamet-ől, úgy gondolja, hogy a fiatal színész elég bátor volt ahhoz, hogy kiálljon oda és teljesen sebezhetővé tette magát a szerep miatt.

Timothée Chalamet Bob Dylan szerepében

Fotó: Instagram

A Teljesen ismeretlen című film abban különbözik az eddigi, Bob Dylan életét feldolgozó alkotásoktól, hogy kifejezetten az énekeslegenda korai életszakaszára fókuszál, nem az egész karrierjére. A film azzal kezdődik, hogy a Chalamet által alakított Dylan 1961-ben, egy akusztikus gitárral a kezében és 12 dollárral a zsebében érkezik a New York-i Greenwich Village-be, majd azzal ér véget, hogy négy évvel később, nagy ellentmondások közepette elektromos gitárra vált.

A film első hivatalos előzetesét jól fogadta a közönség, melyben Timothée Chalamet megmutatja az énekhangját, miközben a Hard Rain’s a-Gonna Fall című dalt adja elő.

Timmy a saját énekével teljesen lehúzta a rolót. Le vagyok nyűgözve

- írta egy felhasználó a Twitteren az előzetes megtekintése után.

Timothée saját maga énekelte a dalokat? Ha igen, akkor hihetetlen, annyira hasonlít Dylanre. Wow” - vélekedett egy másik, de volt olyan is, aki szerint nem szerencsés választás, mert egyáltalán nem hasonlít a fiatal színész hangja Bob Dylanéhez.