A legkisebb bikinijében videózgatta formás testét Tolvai Reni

Tolvai Renit a Megasztár ötödik szériájában vált ismertté, ekkor még küzdött a plusz kilókkal. Elmondása szerint őt mindig nagyon zavarta a túlsúlya, ezért hosszú éveken át küzdött az álomalakért és azért, hogy kevesebbet mutasson alatta a mérleg. Az énekesnő az elmúlt években összesen 20 kilótól szabadult meg, az eredménnyel pedig nagyon elégedett, ezt gyakran meg is mutatja a közösségi oldalán, igazán merész felvételeken.

Tolvai most Görögországba, azon belül is Zákinthoszra utazott, de egyelőre nem árulta el, hogy ki tartott vele. Annyi biztos, hogy követői most sem maradnak szexi felvételek nélkül, hiszen ontja magáról a biknis fotókat és videókat. Egyik legújabb bejegyzésében egy fatalnyi, tűzpiros bikiniben illegeti magát a tükör előtt, miközben videózza szexi, izmos hasfalát és hatalmas melleit, a követőitől pedig csak úgy özönlenek a bókok a videó alá.

Plasztikai sebész segített a fogyása után

Mivel egy ilyen nagymértékű fogyás, mint Tolvai Renié, nem múlik el nyomtalanul: bár a teste minden porcikáját feszessé tudta varázsolni a megfelelő edzésmóddal, a karjával nem volt elégedett, ezért a mellműtétje után nemrég újra plasztikai sebészhez fordult.

A beavatkozást altatásban végezték. A gép egyik karjával leszívták a zsírt, a másikkal pedig egyből visszazsugorították a bőrt az izomzathoz.

Egy hónapig leszorító felsőt hordtam, fájdalom helyett csupán erősebb izomlázat éreztem. Tartottam attól, hogy tele lesznek vágásnyomokkal a karjaim, de ezzel a géppel vágás és heg nélkül történt a műtét" - mondta korábban a legutóbbi műtétjéről az énekesnő.

Bár sokat küzdött azért, hogy elfogadja magát, ma már túl van a testképzavarán, és büszke arra, amit elért. Sőt, elmondása szerint most nehezebb, mint pár évvel ezelőtt volt, mégis sokkal jobban érzi magát a bőrében, mert rájött, nem a kilók számítanak.

Hölgyeim! Hogy én mennyit küzdöttem, hogy minél kevesebbet mutasson a mérleg... Amíg rájöttem, hogy a testösszetétel a fontos.

Mert, bár lehetsz a mérlegen könnyebb, de vizuálisan puffancs, és lehetsz a mérlegen sokkal több, de vizuálisan kicsit kisportoltabb. Csak meg akartam osztani ezt a képet veletek, hogy ne görcsöljetek rá egy számra, mint ahogy én tettem, abszolút nem fontos. Sok puszi és kitartást, Reni! Szeptemberben jön a nagylemez" - írta korábban egy bejegyzésében, amivel a hasonló helyzetben lévő követőinek szeretett volna példát mutatni.