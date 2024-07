Életveszélyes repülőgépes mutatványra vállalkozott Tom Cruise - videó

Tom Cruise-ról köztudott, hogy maga szereti csinálni a kaszkadőrmutatványokat, a Mission: Impossible – Leszámolás, második rész forgatásán sem volt ez másként.

A színész (pontosabban a karaktere, Ethan Hunt) egy jelenetben egy Stearman típusú, második világháborúban is használt repülőgépen keveredett harcba az Esai Morales által játszott rosszfiúval, és a történet szerint egy ponton majdnem kiesett a gépből.

A The Sun által közölt fotón jól látszik, hogy Tom Cruise a szárnyba kapaszkodva lóg a levegőben, miközben a gép fejjel lefelé repül. A képen az is feltűnik, hogy a színészen nincs ejtőernyő, akár meg is halhatott volna a mutatvány közben, ha leesik. Nézze meg a videót a forgatásról!

A The Sun videója a Mission: Impossible – Leszámolás, második rész forgatásáról:

Nem először játszik az életével

Tom Cruise a legnagyobb őrültségekre is képes, majdnem meg is halt élete addigi leglátványosabb filmjéért, a Mission: Impossible – Leszámolás, első részért, amelynek rögtön az első forgatási napján szakadékba ugratott egy motorral, majd ejtőernyővel ért földet. A jelenetet direkt a munkálatok elején vették egyébként fel, hogy ha a színész komolyan megsérülne, netán meghalna, még át tudják írni a filmet. Később aztán ugyanabban a produkcióban még verekedésre is sor került egy mozgó vonat tetején, ami szintén nem volt veszélytelen.

Tom Cruise korábban a kollégáját, Henry Cavillt is belerángatta legalább egy veszélyes mutatványba a Mission: Impossible – Utóhatás forgatásán. Volt a filmben egy helikopteres üldözéses jelenet, amelyet állítólag két éven keresztül koreografáltak – hogy a legkisebb hibát is kiküszöböljék –, ebben Tom Cruise maga irányította az egyik helikoptert, miközben Henry Cavill végig a másikban ült.

Szintén a Mission: Impossible – Utóhatás forgatásán történt az is, hogy Cruise 25 ezer láb, azaz több mint hétezer méter magasban ugrott ki a repülőből. Egy HALO-ugrást csinált meg, ami a high altitude, low opening rövidítése, és annyit tesz, hogy az ugrás nagyon magasról történik, az ernyőt pedig a lehető legkésőbb nyitják ki, hogy elkerüljék a radarokat. A jelenetet 106-szor kellett megismételni, és az Egyesült Arab Emirátusokban forgatták, mert máshol nem is engedélyezték volna.