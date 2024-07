Nem vett melltartót a teljesen kigombolt blúz alá Tóth Andi - képek

A Dancing With The Stars 2021-es győztese tavaly tavasszal jelentette be, hogy egy időre visszavonul az énekléstől, azóta nem igazán aktív a médiában, de eseményekkel teli, fordulatos évek után most örül, hogy nincs körülötte akkora felhajtás, így nyugodtan tud ruhákat tervezni az új ruhamárkájához, valamint új dolgokat kipróbálni, és hobbikat keresni magának, mint például a kertészkedés, amiről nemrég hosszabban is írt, hogy mennyi örömöt és sikerélményt okoz neki az új hobbija.

Rég posztoltam bocsánat, de új hobbiba kezdtem.

Sosem voltam nagy növényes, most viszont időt szakítottam a “kertészkedésre”, és nagyon büszke vagyok minden kis gyümölcsre, zöldségre, levélre, új hajtásra vagy virágra" - írta pár hónapja a visszavonult Tóth Andi, akiért sokan aggódtak az elmúlt évben, hiszen drogbotrányba is keveredett, csúnya véget ért kapcsolata Marics Petivel, majd az éneklést is háttérbe szorította, és csontsoványra fogyott.

Tóth Andi még tavaly márciusban jelentette be, hogy visszavonul, ezt sokan nehezen fogadták el, rajongói cserbenhagyva érezték magukat. Tóth Andi később elárulta, mi vezetett a nehéz döntéshez, amit úgy tűnik, hogy máig sem bánt meg.

Ez szerintem életem legjobb döntése volt. Fájdalmas, de nagyon jó döntés volt

- jelentette ki majdnem egy évvel visszavonulását követően Tóth Andi, aki azt is hozzátette, hogy más dolgokra szeretne koncentrálni, amelyek valóban boldoggá teszik, de ettől függetlenül ír dalokat, csak ezeket nem hozza nyilvánosságra.

Tóth Andit a legtöbb támadás a visszavonulása óta talán amiatt érte, hogy nagyon megváltozott a megjelenése és szinte csontsoványra fogyva mutogatta magát a közösségi oldalán. Volt, hogy ezt kikérte magának, azonban most szemmel láthatólag újra jó formában van. Nemrég egy teljesen új stílust mutatott be, amit rengetegen megdicsértek, ugyanis igazán nőies szettben jelent meg, ami tőle szokatlan volt.

A visszavonult énekesnő azonban egyre jobb formában van, most ébredés után is megmutatta magát egy vékony ingben, mely alatt nem viselt melltartót, de ennek ellenére mégis szétgombolta és így fotózta látványos dekoltázsát, szinte fedetlen melleit.