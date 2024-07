Tóth Andi randiján egyszer csak megjelent egy nő

Tóth Andi utoljára Marics Petivel vállalta fel kapcsolatát nyilvánosan, azonban az nem ért túl szép véget számukra. Valójában sosem árulták el, mi vetett véget a szerelmüknek, de egyértelmű, hogy nem maradtak jó viszonyban. Marics Petit azóta folyton hírbe hozzák egy-egy ismert nővel, legutóbbi ismert kapcsolata Kovács Gyopár színésznővel volt, de már köztük is véget ért a szerelem. A visszavonult énekesnő azonban diszkréten kezeli a magánéletét, és azt sugallja, hogy nincs férfi az életében, de lehet, csak igyekszik óvatosabb lenni, mint korábban.

Tóth Andi a visszavonulása óta sok dologgal próbálkozik, így főzőcsatornát is indított a YouTube-oldalán, ahol most élete egyik legkínosabb randevúját is elmesélte, ahol kiderült, hogy egy szerelmi háromszögben találta magát.

Tóth Andival próbálta megcsalni barátnőjét az egykori énekesnő randipartnere

Fotó: instagram.com/tothandi.andee/

Tóth Andi leszögezte, hogy a randipartnere nem volt híres ember, viszont modellkedéssel foglalkozott, szőke, hosszú hajú volt, egyáltalán nem is volt az énekesnő zsánere. A fiú viselkedése sem győzte meg, ugyanis nem volt sem előzékeny, sem udvarias a találkozó során. Először sétálni kezdtek, majd úgy alakult, hogy vacsorázni is elmennek, viszont már itt több jele volt annak, hogy valami gond lesz köztük.

Na, mindegy, elmentünk sétálni. Én nem vagyok ez a mindenáron te fizess, mert én ki tudom fizetni magamnak, köszönöm szépen. Viszont ha randizunk, akkor nyilván jól esik egy nőnek, ha felajánlják ezt.

Én pedig éheske voltam, úgyhogy bementünk a Mekibe, ahol kértem egy adag sült krumplit. Éreztem, hogy nem szeretne fizetni, mert miközben én vártam a számlára, ő andalgott valahol. Ennek ellenére beleevett a sült krumplimba, de ez még nem minden..." - emlékezett vissza Tóth Andi, akinek már ez a viselkedés sem volt szimpatikus a fiútól, majd ekkor következett még egy váratlan fordulat, ami végérvényesen eldöntötte, hogy nem lesz folytatás.

Nem volt meg a kémia köztünk, úgyhogy nem sajnáltam, de egyszer csak a semmiből odajött egy csaj kiabálva.

Először nem tudtam, hogy mi van: hozzám jött vagy hozzá? Néztem a csávóra, egy k***a szót nem bírt kimondani. Mondom: a barátnőd? Azt válaszolta, hogy nem, a csaj meg teljesen kifordult magából" - idézi a Bors Tóth Andit, aki azóta is az élete legkínosabb randevújaként emlékszik az esetre.