Nagyon megváltozott Tóth Andi - képek

Tóth Andi egy ideje visszavonult a hazai könnyű zenei élettől, de továbbra is rengeteg embert érdekel, mit csinál a mindennapokban - 450 ezer követője van. Most például kitett pár fotót újabb szettjéről, és azt is elárulta, hogy egyáltalán nem költ sok pénzt a holmikra, mindent egy ismert, elég olcsón szállító cégtől szerzett be. Itt a posztja:

"Kicsi lány, kicsi lány, mi ez már? Ez a szett nagyon ott van, de azért az a rockos csajszi is ott van legbelül. Csípem a nőt akármiben előkerül" - írta egy hódolója. "Gyerekek egy biztos pont van, ilyen nő még egy a világon tuti nincs. Vagány, merész és jól áll neki. Szeretni kell, ennyi az egész" - reagált egy másik netező.

"Ahogy az idő múlik ő egyre szebb!" - lelkendezett egy követője. "Tudom, ezzel sokan nem fognak egyetérteni, de szerintem ő az igazi nő" - udvarolt neki egy másik kommentelő.

Tóth Andit mostanában sokát vádolták azzal, hogy plasztikai műtéten esett át, így az arcát nemrég egy plasztikai sebész is elemezte, kiderült, hogy valóban plasztikáztatott-e: "Andi nagyon sokat veszített a testsúlyából, és nagyon sokat izmosodott is. Ez okozta az arcán ezt a változást. Voltak, akik

orrplasztikával is megvádolták, viszont szerintem ez sem igaz,

csupán a jó sminkről van szó. Amit viszont valóban megcsináltatott, de szerintem ezt fel is vállalta, az nem más, mint hogy láthatatlan fogszabályzót hord, hogy minél szebb és egységesebb legyen a fogsora" – mondta TikTok-videójában a szakértő.

A csontsoványra fogyott Tóth Andit legutóbb egy olyan bejegyzése alatt szidták az emberek, amelyben köntösben, alatta félmeztelenül volt látható. "Mi ebben a szép...?" – tette fel valaki a provokatív kérdést, mire elszabadultak az indulatok Tóth Andi bejegyzése alatt. "Egyél már egy kicsit, a jóisten áldjon meg!" – utalt valaki más az énekesnő durva fogyására, ami egy jó ideje folyton téma a követői körében, sokan aggasztónak tartják a mostani állapotát. Erről itt írtunk korábban.