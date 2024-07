Tóth Gabi elárulta, terveznek-e gyereket Papp Máté Bencével

Tóth Gabi szerint táncos párja Hannarózával is nagyon jól bánik, ami neki nagyon fontos, és szerinte Papp Máté Bence született apa típus, amit most a táborban is bebizonyított. Az énekesnő egy dolgot sajnált, hogy Hannaróza nem lehetett jelen, ugyanis Krausz Gáborral nyaralt épp külföldön, pedig nagyon szerette volna, ha kislánya is megtapasztalja az ottani hangulatot és élményeket.

A kérdésre, hogy terveznek-e közös gyereket most először válaszolt.

Nos… erre a kérdésre a nagymamám örök érvényű szavaival tudnék válaszolni: Jön, ha jönnie köll

- mondta a hot! magazinnak sejtelmesen Tóth Gabi, aki ezek alapján nincs elzárkózva attól, hogy bővítsék a családot.