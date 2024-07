Ijesztő élményéről beszélt Tóth Gabi

Bár nem indult zökkenőmentesen Tóth Gabi és táncos párja, Papp Máté Bence nyári tábora, aminek helyszíneként Pomázt választották, annál pozitívabb tapasztalatokkal zárult az énekesnő számára is. A gyerektáborban a tánc és a zene mellett az íjászat is szerepet kapott, vszont ez azonban nem mindenkinek tetszett a környéken, valaki ugyanis alaptalanul feljelentette őket, de ezen sikerült hamar átlendülniük.

Tudtuk, hogy lesznek rosszindulatú emberek, akik mindent megtesznek azért, hogy ellehetetlenítsenek minket

- mondta korábban az esettel kapcsolatban Tóth Gabi, aki úgy fogalmazott, hogy már megszokta, hogy mindent kétszer olyan jól kell csinálnia, mint másoknak, hiszen sokan keresik a hibáit. Viszont számára a legfontosabb visszajelzés a résztvevő gyerekektől érkezett, és bár jó élményekkel zárta a tábort, mégis ijesztő számára, amit ott tapasztalt.

Számomra az volt a legmegdöbbentőbb, hogy mennyire sok gyereket bántanak a suliban az osztálytársai. Sok lány kért tőlem segítséget, mert tudják, hogy engem is sokat bántottak és nem tudják, hogy hogyan kell ezt kezelni, nekem pedig van ebben tapasztalatom.

Elmondtam nekik, hogy engem is megviselnek a bántások és teljesen normális, hogy ők is így érzik. Nagyon komoly emberi történetekkel találkoztunk. A gyerekek nagyon ügyesek voltak és nagyon gyorsan tanultak" - magyarázta Tóth Gabi, akinek egy mestercoach is a segítségére volt a gyerekekkel.

Úgy véli, hogy az ő jelenléte nagyban befolyásolta az ottani dolgok alakulását, hogy milyen barátságok szövődtek a gyerekek között, illetve hogyan küzdöttek meg a félelmeikkel és a nehézségekkel.

"Volt Robinak egy olyan coach-technikája, amelyben az volt a feladat, hogy egy kis papírra fel kellett írnia mindenkinek név nélkül egy félelmét. Ezután felolvastuk őket és jelentkezni kellett annál, ami másnak is félelmet okoz, illetve annál is, ami pedig nem. Így együtt volt lehetőség megbeszélni olyan dolgokat, amik óriási gátat okoztak nekik, együtt élhették át azt, hogy nincsenek egyedül egy adott problémával.

A lányok közül például volt 6-7 olyan lány is, akik mindannyian jelentkeztek, amikor arról volt szó, hogy az utcán molesztálták őket: követték őket tömegközlekedésen, vagy beszóltak nekik. Ez volt a leghosszabb téma mind közül.

- magyarázta a Borsnak Tóth Gabi, aki ijesztőnek találta, hogy ennyi fiatal lányt ért már zaklatás a nyílt utcán.