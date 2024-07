A borzalmas támadásokról beszélt Tóth Gabi

Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence július 1-jén, a Duna reggeli műsorában az általuk szervezett táborról beszéltek. Papp Máté Bence emlékezett arra, hogy a táborozás gyerekkora része volt, de Tóth Gabi is néptánc-csapatba járt. A táncos szerint ilyen táborokban életre szóló barátságok jönnek létre, ezért nagyon fontosak. Mint mesélte, a szülei is szerveztek tábort sok évvel ezelőtt. Kiderült, hogy most mindent ők ketten csinálnak, és a legfontosabb, hogy együtt legyenek, közösséget alkossanak azokkal, akik ott lesznek.

Fotó: instagram.com/tothgabi/

Tóth Gabi a zenék fúziójáról, a hagyományos és modern értékek ötvözéséről is beszélt: elmondta, hogy szeretik a régi népzenéket modern formában előadni. „A régi népzenék a szívügyem, izgalmas kihívás feldolgozni ezeket. Ugyanakkor megosztó stílus, nagyon befogadónak kell lenni, mert nagyon meg tudja érinteni az ember lelkét” – vélte. Hozzátette, hogy sok visszajelzést kap arról, hogy az emberek nem mindig tudják megfogalmazni az érzésekeit, viszont ezekben a dalokban épp ilyen gondolatokat hallanak vissza.

Tóth Gabi tapolcai, mint mesélte, épp a környéken, a Balatonnál dolgozott gyerekként, egy fagyis bódéban, nyári munkaként. Szerinte is meghatározó emlékek a táborok mindenkinek, és úgy látja, hogy szerencsés gyerekkora volt, részben azért, mert „nem volt social media felület”, ahol most „elképesztő cyberbullying zajlik.”

Mentálhigiénés szakember is lesz a táborban, ha valamelyik gyerek esetleg nem a szervezőkkel akarja megbeszélni a problémáit, akkor lesz más lehetőségük is. Ezzel együtt Tóh Gabi úgy látja, hogy a zene meg a tánc megnyitja az embereket. Úgy gondolja, hogy egy tábor tökéletes az ismerkedésre, ugyanis fontos a személyes kapcsolódás.

