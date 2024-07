Mentőautóban tért magához a TV2 sztárja, három év kiesett az emlékeiből

Mint írtuk, az Exatlonnal lett országosan ismert Szabó Franciska, aki az USA-ban próbál pankrátori karriert építeni, de indult egy Power Slap nevű versenyen is – ahol az a lényeg, hogy bizonyos keretek közt az ember órási pofonokat osszon a riválisnak, majd állja annak ütéseit. Ez a „sport” rendkívül veszélyes, agyrázkódást okozhat egy-egy pofon, maradandó agysérülést is lehet a vége. A sportoló most arról a legutóbbi, igen rövid meccséről beszélt.

„A harmadik meccsen az ellenfelem nyakon vágott, kizárták, akkor én ájultam el. Akkor gondolkodtam azon, hogy abbahagynám. Leléptették, nyertem, de az a fájdalom, amit utána éreztem… hogy benn voltam a mentőautóban… néztem le, körülnéztem, hogy hol a francba vagyok? Három év teljesen kiesett, arra a rövid időre. Láttam az infúziót, de nem tudtam, hol vagyok, azt hittem, elraboltak és szervkereskedők áldozata vagyok. Ez volt az első gondoltam, nagyon ijesztő volt” - emlékezett.

Amikor magához tért a mentőautóban, riadtan nézett ide-oda, ekkor megnyugtatták, hogy nyert. Megkérdezte, hogy mit nyert, hiszen emlékezetkiesése volt. „Hát a Power Slapet” – válaszolták neki, mire ő visszakérdezett, hogy mi az, mert azt sem tudta, hogy indult ilyen versenyen.

