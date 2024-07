Világcsúcs a TV2 vetélkedőjében, hatalmas összeg volt a tét

A Szerencsekerék július 30-i adásában egy Szandra nevű játékos jutott el a végjátékig, szerencsésen választott betűket, és - mint látható - nem csak a "finomság" volt egyszerű, hanem a feladvány is:

Fotó: TV2

Innen már elég könnyű dolga volt, még akkor is, ha ez az egyszerű étel már nem bukkan fel olyan gyakran az asztalokon, mint korábban, pár évtizeddel ezelőtt. Nem is hezitált, azonnal, egy másodperc alatt mondta a választ, amit Kasza Tibi műsorvezető is megünnepelt, szerinte ez "világrekorder megfejtés."

A játékos végül egy wellnesshétvégét és 4 millió 840 ezer forintot vitt el, lapozzon, mutatjuk a megfejtést is!