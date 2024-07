Ezzel a módszerrel fogyott 50 kilót az Ázsia Expressz sztárja

Varsányi Rékát rengetegen követik az Instagramon, mióta szerepelt a TV2 nagy sikerű realityjében, az Ázsia Expresszben, hiszen egy nagyon vidám, pozitív személyiséget ismertek meg a nézők és a játékosok is, akikkel azóta is nagyon jó viszony ápol. Egy időben összehozták Kucsera Gáborral is, hiszen nagyon jó barátok lettek a forgatások alatt, ezt sokan félreértették. Az egykori kajakozó azóta már visszatalált családjához, kibékült gyerekei anyjával, Tápai Szabinával és úgy tűnik, Varsányi Réka sem magányos már.

Sokáig azt pletykálták, hogy együtt van Kucsera Gáborral

Fotó: TV2

Az egykor iskolatitkárként dolgozó Varsányi Réka még ismertté válása előtt hatalmas túlsúllyal küzdött, amit a nyilvánosság csak később tudott meg. Ő ezt cseppet sem szégyelli, sőt, büszke arra, hogy egyedül érte el ezt az elképesztő eredményt, hiszen több mint ötven kilót fogyott az elmúlt évek alatt. Viszont nem elég csak elérni az eredményt, tudni kell fenntartani is, hogy ne kússzanak vissza hirtelen a plusz kilók. Most Varsányi Réka az Origónak elárulta, ő hogyan kezdte el az életmódváltást, és azóta mit tesz annak érdekében, hogy ne hízzon el újra.

Az az igazság, hogy én világéletemben kicsit erősebb csontozatú voltam, és van két nővérem is, akik pedig mindig nagyon vékonyak voltak. Én ezért végigsportoltam az egész általános iskolát, a középiskolát, beiratkoztam egy csomó helyre, de nekem nem volt olyan szerencsés az alkatom, és ettől függetlenül nekem mindig oda kellett figyelni arra, hogy mit eszek és mennyit.

Aztán ez hol sikerült, hol nem. Engem mindig zavart az, hogy nagyobb darab vagyok, mint a testvéreim, de fogyókúrázni nem fogyókúráztam, mert ugye rendszeresen sportoltam. Ez a túlsúly a gyerekeim születése után lett nagyon látványos, és igazán zavaró számomra" - kezdte Varsányi Réka, aki pár évig elfogadta, hogy túlsúlyos, majd 2020-ban, a Covid-járvány idején kapott észbe, viszont nem a hiúságból, hanem egy munka miatt akart lefogyni és jó kondícióba kerülni.

„Épp költöztünk, és én otthagytam az akkori munkahelyemet, hogy úgyis találok a közelben valamit, majd megoldom. Viszont a Coviddal nem számoltam, ráadásul akkor bezártak az óvodák is, így hirtelen mégsem tudtam, mihez kezdjek. Akkor egy igazi sakk-matt helyzetbe kerültem, majd felfigyeltem rá, hogy a katonasághoz keresnek embereket, ez többször is szembe jött velem, és egyszer csak elkezdett motoszkálni a gondolat a fejemben. Majd magamra néztem, és tudtam jól, hogy ott fizikai alkalmasságtól kezdve sok kritériumnak meg kell felelni, de azt is tudtam, hogy alapvetően van bennem erő, mivel régen rendszeresen sportoltam, hogy megcsinálom” - magyarázta a TV2 sztárja, aki a katonasághoz szeretett volna menni, mivel egyedülálló szülőként szeretett volna egy stabil munkahelyet, viszont később ő maga utasította vissza az állást, amikor már kezdtek egyenesbe jönni.