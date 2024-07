A világ legkisebb bugyijában terpeszt Vasvári Vivien - fotó

Vasvári Vivien egy Instagram-sztoriban mutatott magáról újabb szexi fotót, amelyen egy rózsaszín bikiniben pózol. A képen egyből feltűnik, hogy a bikinialsója a megszokottnál jóval kevesebb anyagból készült, alig takar valamit a modellből és influenszerből – aki ráadásul terpeszben látható, hogy ezt még jobban kiemelje. Nézze meg a bejegyzését!

Vasvári Vivien bikinis posztja az Instagramról:

Vasvári Vivien bikiniben

Fotó: Instagram/Vasvári Vivien / Instagram/Vasvári Vivien

Vasvári Vivien korábban fekete bikiniben már tett közzé egy hasonló képet, miközben legutóbb átlátszó melltartóban mutatta meg magát – továbbra sem szégyenlősködik tehát a közösségi oldalán.

Három gyerek után is remek formában van

Vasvári Vivien háromgyerekes anyaként is tökéletes formában van, ezt is bizonyítja szexi képeivel. Tavaly ősszel született ugyanis meg a harmadik gyereke, akiről áprilisban már több új képet is mutatott az Instagram-oldalán. A modell és a férje jelenleg így öt közös gyereket nevelnek, de máris tervezik a következőt: nagyon örülnének, ha hamarosan kislánnyal bővülne a családjuk.

"Gyerekek nélkül a család egy meséhez hasonlít, de a gyerekekkel válik igazi tündérmesévé. Ők az életünk legédesebb gyümölcsei, amelyek a családfánk legszebb ágait alkotják. Velük a családunk története mindig folytatódik, új fejezetekkel, amiket együtt írunk meg napról napra" – írta korábban egy családi képükhöz Vasvári Vivien, aki nem sokkal később a közösségi oldalán is elárulta, hogy akkor lennének igazán boldogok, ha egy közös kislány is érkezne az életükbe.

Hogyan nyerte vissza az alakját Vasvári Vivien?

Nemrég egy kommentelő arról is kérdezte Vasvári Vivient, hogy miként sikerült ilyen gyorsan visszanyernie az alakját, mi a titka a fogyásának. "Minden visszaáll magától egy idő után. Még van 6 kg plusz rajtam, de az is pár hónap, és lemegy, nem aggódom. Meg sportolok is, amikor éppen van energiám még rá. Elvileg 40 hét alatt kell teljesen visszaállni az eredeti súlynak" – válaszolta nem sokkal a harmadik szülése után.