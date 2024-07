Vilmos herceg kirúgta Kamilla királyné húgát

Vilmos herceg ugyan testvérével ellentétben jó viszonyt ápol édesapja feleségével, Kamilla királynéval, azonban nemrég mégis kellemetlen meglepetést okozott neki. Úgy döntött, hogy nem tart többet igényt Kamilla királyné húgára, Annabel Elliotra, aki belsőépítészként dolgozott az angol királyi családnál. Többen úgy vélik, hogy Vilmos herceg nem volt elégedett Annabel Elliot munkájával, ezért hozta meg a kényszerű választást, azonban a valóság egészen más.

Kamilla királyné nővére állítólag az utóbbi években nem kapott fizetést a munkájáért cserébe, akit még III. Károly király alkalmazott 2005-ben, amikor feleségül vette Kamilla királynét. Jelenleg azonban Vilmos herceg kezeli a Cornwall Hercegség pénzügyeit, a hatalmas vagyonból pedig Annabel Elliot egy fillért sem kapott.

„2024. március 31-én nulla font volt a fizetendő összeg Mrs. Elliot számára" - olvasható egy friss jelentésben.

Ennek ellenére Kamilla testvére egyáltalán nem szomorú, ugyanis az évek során nem kevés vagyonra tett szert. Kiderült, hogy ugyan Vilmos herceg elégedett volt a nő teljesítményével, és nem ez az ok áll a döntése mögött, bővebb információkat nem osztottak meg az ügyről - olvasható a People oldalán.

Harry herceg megalázta Kamilla királynét

Harry herceg memoárjában szó esik édesapja, III. Károly király feleségéről, Kamilla királynéról is, akiről soha nem titkolta, hogy mit gondol. A Tartalék című életrajzi könyvben Harry herceg több mint 60 alkalommal említette meg Kamillát, és egy pillanatig sem leplezte, hogy mennyire gyűlöli őt.

Sokáig csak „a másik nő” néven emlegette, és többször is megalázta őt: elmesélte, hogy volt, amikor arra gondolt, hogy Kamilla királyné gonosz mostohaanyaként fog-e vele bánni. Még tovább feszegette a határokat, ugyanis azon is eltűnődött, hogy a hercegné bármire képes azért, hogy Diana hercegné után a trónra kerüljön, még busz alá is lökne valakit, hogy elérje a célját.

Állítása szerint ő és testvére, Vilmos herceg annak idején könyörögtek az apjuknak, hogy ne vegye feleségül őt, azonban később Harry herceg már csak azt tartotta fontosnak, hogy Károly király boldog legyen.