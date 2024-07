Bulvárfigura Vitray Tamás a volt felesége szerint

Kállay Bori és Vitray Tamás 32 évig voltak házasok, 2019-ben azonban elváltak – amikor Vitray már 87 éves volt. A színésznő azóta sem beszélt sokat a magánéletéről, egy friss interjúban azonban kitért arra, hogy mi a véleménye a volt férjéről.

Bulvárhősről nem beszélek"

– nyilatkozta a Best magazinnak, amiből világosan kiderült, hogy minek tartja Vitray Tamást. "Soha nem tudtam volna elképzelni, hogy társ nélkül éljek, most viszont nincs bennem erre vágy" – mondta még a házasságukról, a részletekbe azonban nem akart belemenni.

Annyi még kiderült az interjúból, hogy a közös gödi barátok végig kitartottak Kállay Bori mellett a válás után is: "A barátok nem váltak velünk, senki nem ment sehová. Tizennyolcan vagyunk, ők miattam voltak és vannak ebben a körben" – magyarázta a színésznő.

Vitray Tamás, a bulvárhős

Vitray Tamás annak idején a magyar televízió egyik legismertebb arca volt, a nyilvános szereplést pedig, úgy tűnik, nyugdíjaskorára sem tudta elengedni, hiszen a magánélete részleteit sűrűn megosztja a bulvárlapokkal, gyakorlatilag minden történésről értesíti azokat.

"Úgy alakult, hogy egyszerűen nem volt szabad folytatnunk, mert nem vezetett volna semmi jóra. Hogy a másik fél hogyan gondolkozott, nem tudom, mert nem kérdeztem" – mondta a válása idején.

Vitray Tamás aztán azzal is szerepelt a bulvársajtóban, hogy azt bizonygatta, nem fog újranősülni, majd arról számolt be, hogy távkapcsolatban él egy új barátnővel, később pedig előkerült egy régi kolléganője is, akinek meglepetés születésnapi partit is szervezett.

Az egykori tévés végül idén, 91 évesen negyedszer is megnősült, elvette szomszédasszonyát és internetes műsorának gyártásvezetőjét, a 36 évvel fiatalabb Ivens Évát – amivel ugyancsak végighaknizta a bulvármédiát. "Amúgy a korommal tisztában vagyok, azt is tudom, előbb-utóbb Évának vigyáznia kell majd rám, vagyis ebben a párkapcsolatban ő vállalja a nagyobb terhet. Tudjuk, merre haladunk, és nagyon boldogok vagyunk. Éva nagyszerű asszony, nemcsak mint feleség, hanem mint munkatárs is" – nyilatkozta az esküvő után pár héttel.