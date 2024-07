Zaklatják a magyar énekesnőt, a mentő és a rendőrség is megjelent

Az elmúlt hónapokban kiderült, hogy Zimány Lindát zaklatta és életveszélyesen megfenyegette több férfi, egyiküket Németországban fogták el és le is tartóztatták. Ő olyan üzeneteket írt a modellnek, miszerint darabokra töri a csontjait, mindezt felveszi videóra és kirakja az internetre, hogy mindenki lássa, ahogy visít. Azonban nem ő az egyetlen magyar sztár, aki zaklatás áldozata lett. Most a Desperado egykori énekesnője, Böjte Réka szólalt fel a közösségi oldalán. A zenész elárulta, hogy sokáig egy nő keserítette meg a mindennapjait, aki ellen büntetőeljárást folyt, bocsánatot kért, tavaly pedig a vádat is ejtették ellene. Azonban itt még nincs vége a történetnek, ugyanis az illető ismét próbálkozott, ám ezúttal az énekesnő vőlegényét sem hagyja békén.

Több mint 1 év telt azóta, mégsem állt le, és ezek szerint nem is bánta meg a tetteit, sőt folytatja a zaklatásomat, most már a vőlegényemet is zaklatja, a mindennapi életünket és kapcsolatunkat akarja ellehetetleníteni.



Az utóbbi hetekben Axel címére szinte minden nap rendőröket és mentőt hív alaptalanul! (Ez már korábban több esetben is előfordult). Naponta zaklat minket számkijelzés nélkül. Pár napja még a ház előtt is megjelent, a kerítésen lógva mocskolódott, míg végül a rendőrök vitték el" - írta az Instagram-oldalán.

Hozzátette, hogy ismét feljelentette a nőt, ugyanis már nemcsak saját magát, de a szeretteit is félti, hiszen veszélyben lehet az életük:



Még nem tudom, hogyan fog folytatódni ez a rémtörténet, de azt éreztem, hogy itt az ideje nyíltan beszélnem erről a problémáról, ami évek óta felemészt lelkileg.

Nem várom meg, amíg bármelyikünk bűntény áldozata lesz!" - olvasható a közösségi oldalán.

Böjte Réka kiemelte azt is, hogy a történetéről többek közt azért nem beszélt, mert szégyellte, valamint a zaklatóját is közelről ismerte, hiszen korábban együtt laktak. Habár a közösségi oldalakon nap mint nap találkozni internetes zaklatással, ahol sok esetben szidalmak, rágalmak és becsületsértő megjegyzések jelenhetnek meg bárkiről, az énekesnő úgy érzi, hogy ez már rég túlmutatott ezen, sokkal durvább szintre lépett az ügy, amire fontos, hogy felhívja a követői figyelmét is.