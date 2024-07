Plasztikai műtétre készül Zámbó Krisztián

Zámbó Jimmy legidősebb fia, a 44 éves Zámbó Krisztián egy korlátozott ideig elérhető Instagram-sztoriban számolt be arról, hogy plasztikai műtétre készül: "Muszáj volt borotválkozni és rájönni, hogy megöregedtem. Még jó, hogy vannak profi plasztikai sebészek. Zsoltikám, eddig vártam, hamarosan jelentkezem" – írta Zámbó Krisztián egy liftben készült fotója mellett a magyar sztárok plasztikai sebészére, dr. Krasznai Zsoltra utalva, aki legutóbb talán Demcsák Zsuzsán végzett műtétet.

Az énekes azt egyelőre nem árulta el, hogy pontosan milyen beavatkozásra készül, de miután a borotválkozást emlegette, gyanítható, hogy az arcán szeretne valamit megváltoztatni – bár valószínűleg a testével sem elégedett maradéktalanul, hisz áprilisban egy biciklibalesetben eltört a karja, így jó időre abba kellett hagynia az edzést.

Durva balesete volt

"Fizikoterápiára járok, hál’ istennek egyre jobban gyógyulok, bár a bordámmal még kicsit szenvedek. Felszedtem egy jó pár kilót, kicsit ellustultam, de nyilván ez amiatt is van, hogy a sérülések akadályoznak a mozgásban.

Ez a kiszolgáltatottság szellemileg és lelkileg is megviselt.

Feszültebb vagyok mostanában, a munka is sokkal nehezebb. Az egyetlen szerencsém, hogy nincs 35-40 fok. De igyekszem bizakodó lenni. Jövő hétre már azt tervezem, hogy elkezdek mozogni edzőteremben is. Persze a gyógytornát is csinálom. Bár az alvás például nagyon nehéz, ma is nagyon rosszul aludtam, így nincs túl sok energiám. Senkinek sem kívánom ezt. Az embernek kikezdi a lelkivilágát, hogy semmit nem tud megtenni, amit szeretne" – részletezte az állapotát korábban.

"Nehéz elviselni ezt a semmittevést, de ennek ellenére a fellépésekre valahogy mindig eljutok. A szerelmem folyamatosan ápol engem. De a legnagyobb probléma, hogy nehezen tudunk együtt aludni, mert ő folyton attól fél, hogy ráfekszik, én pedig nem tudok miatta aludni. Úgyhogy két-két és fel hete alig alszunk együtt, mert vagy én alszom a nappaliban vagy ő, és már nagyon hiányzik" – mondta, amikor már levették a gipszét.