Majd szétpattan a bikinifelső Zimány Linda hatalmas mellein - kép

Zimány Lindáról az elmúlt napokban leginkább a zaklatási ügyéről lehetett hallani, azonban úgy tűnik, hogy a modell mára már megnyugodott, ugyanis jelenleg Franciaországban nyaral. Az Instagramon egyre többen figyelik az életét, a követőknek pedig rendszeresen tesz közzé magáról hasonlóan szexi képeket. A modell nagyon szereti az extrém, merész ruhákat, és a tökéletes alakját is előszeretettel mutogatja: a minap egy bikinis képet mutatott magáról, ahol jól látható, hogy a felsőrész majd szétpattan a hatalmas mellein.

Zimány Linda közel 20 éve, 2005-ben lett ismert, azóta gyakorlatilag tele vannak vele az újságok, mindig történik vele valami, már teljesen meztelenül is megmutatta magát. A 37 éves modellnek, jogásznak volt több próbálkozása, néhány ismert férfi is feltűnt az oldalán, de a mai napig keresi az igazit. Zimány Linda mindig is rengeteget foglalkozott magával, nem maradtak el a plasztikai beavatkozások sem.

Fotó: Zimány Linda/Instagram

Börtönbe került a zaklatója

Mint ismert, Németországban elfogták, majd hazaszállították H. Csabát, aki korábban Zimány Lindát is zaklatta és életveszélyesen megfenyegette, de más bűncselekményekkel is gyanúsítják. A modell örül, hogy a férfi már nincs szabadlábon, aki szerinte jóval átlépett egy határt.

Olyan üzeneteket küldött, amikben arról írt, hogy darabokra töri a csontjaimat, mindezt felveszi videóra és kirakja az internetre, hogy mindenki lássa, ahogy visítok.

Azt is mondta, hullazsákba kerülnek majd a szüleim és én is, mert minden magyar celeb ezt érdemli. Nem kívánom senkinek mindazt, amin keresztülmentem. Tényleg olyan volt, mint a legrosszabb horrorfilm"- mesélte korábban a modell, aki megkönnyebbült, ugyanakkor ha sor kerül a tárgyalásra, nem szeretne találkozni a zaklatójával.

"A jogi része még csak most kezdődik.

Én egyet kértem: amennyiben megoldható, nem szeretném, ha személyesen szembesítenének ezzel az illetővel.

Nem vontam vissza azóta sem a feljelentést, tehát remélhetőleg hamarosan megtörténik a vádemelés. Kapja meg a büntetését azért, amit csinált.