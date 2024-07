Külseje miatt támadták Zimány Lindát - itt a válasza

Zimány Linda rengeteg bikinis fotója után egy korlátozott ideig elérhető Instagram-sztoriban arról is közzétett egy képernyőképet, hogy mit válaszolt egy kommentelőnek, aki a külsejét támadta.

"Photoshop nélkül is szép vagy? Egyszer megnézhetünk? Csak érdeklődöm, semmi rosszindulat nincs bennem!!!" – írta valaki, mire Zimány Linda így válaszolt:

Nem, sajnos nagyon csúnya. Gyermekkoromban is photoshopolni kellett a szüleimnek mindig.

Nem merem úgy megmutatni magam. Még a tévéinterjúkban is photoshopolnak pixelenként napokig, hogy képernyőre merjenek tenni. De attól még azt mondják, hogy szerethető vagyok emberileg és értékes" – írta némi iróniával.

Egész nyáron bikiniben volt

Zimány Linda persze rengeteg pozitív kommentet is kapott mostanában az említett bikinis fotói miatt, amelyek jó része egy luxusnyaraláson készült a francia riviérán, Saint-Tropez-ban.

Mint írtuk, az influenszer az Instagram-posztjai alapján szerint főleg tengerparti éttermekben múlatta az időt, de más bejegyzéseiből az is kiderült, hogy melyik hotelben szállhatott meg elképesztő luxuskörülmények között. "Ezért nem válaszoltam (a telefonokra)" – írta például egy lapozható posztjához, amelynek fotóin a Muse Hotelben látható.

Zimány Linda a Muse Hotel medencéjénél

Fotó: Instagram/Zimány Linda / Instagram/Zimány Linda

Az ötcsillagos luxusszállodában az egyik legnépszerűbb szállásfoglaló oldalon egy augusztusi éjszakára 452 ezer forint az alapár, ebben az esetben a kétszemélyes lakosztályhoz egy merülőmedence is tartozik. A medence mellé már saját terasz is jár egy másik szobatípushoz, a 80 négyzetméteres lakosztályhoz, annak ára azonban már 980 ezer forint egy éjszakára – vagyis Zimány Linda akár közel egymillió forintot is fizethet egyetlen éjszakáért.

Pár hónapja kapták el a zaklatóját

Zimány Linda korábban annak örülhetett, hogy Németországban elfogták, majd hazaszállították H. Csabát, aki korábban őt is zaklatta és életveszélyesen megfenyegette, de más bűncselekményekkel is gyanúsítják. A modell az elfogásról szintén beszámolt az Instagramon: "Egy zaklatóval kevesebb. Köszönöm! Szép munka!" – írta akkori bejegyzéséhez.