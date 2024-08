Gyilkossággal vádolják az ismert színészt

A 20 éves Cesar Peralta meggyilkolásával vádolják a 21 éves amerikai színészt, a tíz produkcióban látott Akili McDowellt, akit jelenleg 400 ezer dolláros (körülbelül 145 millió forintos) óvadék fejében tartanak őrizetben a Harris megyei börtönben Texasban.

Cesar Peralta holttestét több lőtt sebbel találták meg júniusban egy houstoni lakótömb parkolójában, ahol a szemtanúk szerint korábban összeveszett az Akili McDowellként azonosított férfival – aki a lövöldözés után gyalog menekült el a helyszínről, végül múlt héten tartóztatták le.

A színész ügyvédje egyelőre nem nyilatkozott a New York Timesnak, ügynöke, Jonell Whitt is csak annyit mondott, hogy imádkozik az áldozat családjáért.

Ki az az Akili McDowell?

Akili McDowell 2002-es születésű amerikai színész, egy rövidfilm után 2015-ben a The Astronaut Wives Clubban kapta az első komolyabb szerepét.

Az Egyesült Államokban leginkább a David Makes Man című sorozat főszereplőjeként ismert, de a magyar nézők is láthatták például a Milliárdok nyomában több epizódjában vagy a Bűnös utakon című gengszterfilmben John Travolta, Michael Pitt és Dan Stevens oldalán. Legutóbb a The Waterboyzban szerepelt.

Nem ő lenne az egyetlen gyilkos Hollywoodban

A hollywoodi sztárok közül többen is öltek már embert, bár egy részük (mint Matthew Broderick vagy Rebecca Gayheart) nem szándékosan, hanem halálos autóbalesetet okozva. O.J. Simpson vagy Robert Blake zavaros gyilkossági ügye azonban a sajtóban is nagy nyilvánosságot kapott annak idején, az Oscar-díjas Gig Young pedig a feleségét lőtte agyon, majd magával is végzett 1978-ban.

Legutóbb talán a több mint harminc filmben és sorozatban látott Nick Pasqualt tartóztatták le gyilkossági kísérlet miatt, ráadásul őt is Texasban kapták el, amikor megpróbált átszökni Mexikóba.

Nick Pasqual májusban betört a volt barátnője, a sminkesként dolgozó Allie Shehorn kaliforniai otthonába, és több késszúrással végezni akart a nővel. Allie Shehorn csak csodával határos módon élte túl a támadást, de sokáig kritikus állapotban kezelték a kórházban.