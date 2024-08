Újabb súlyos dologgal vádolják Brad Pittet a botrányos válópere során

Brad Pitt és Angelina Jolie továbbra is pereskednek, hivatalosan még nem váltak el – noha már 2019 óta mindketten egyedülállók jogilag, ezt a státuszukat a bíróság is jóváhagyta. Az egykori hollywoodi álompár még 2016-ban jelentette be, hogy 11 év házasság után elválnak, azonban sokáig nem történt konkrét előrelépés az ügyben. Most a hivatalos válóper még javában zajlik, hiszen nem tudtak megegyezni egyes kérdésekben, mint a korábbi közös franciaországi szőlőbirtokuk és borászatuk, a Chateau Mira.

Az egyre elfajuló válóperben egyre mocskosabb részletekre derül fény, de látszólag ez egyiküket sem zavarja, hogy magánéletüket a nyilvánosság elé teregetik ki, és az sem, hogy gyerekeikre ez milyen hatással lehet. Azonban az eddigiek alapján úgy tűnik, az egykori boldog család talán sosem létezett, vagy mára teljesen tönkre ment, hiszen gyerekei egyáltalán nem beszélnek az apjukkal, sőt, lánya már a vezetéknevétől is szabadulni akar, annyira szégyelli Brad Pittet.

Azt nem tudni, valóban megtörténtek-e a brutális állítások, miszerint az agresszív, erőszakos Pitt bántalmazta Angelina Jolie-t és gyerekeit is, főleg legidősebb fiukat. A sztárpárnak hat közös gyereke van, három biológiailag saját és három örökbefogadott gyerek: Shiloh és a 15 éves ikrek, Vivienne és Knox, valamint a 22 éves Maddox és Pax fiúk és a 20 éves Pax, valamint a 19 éves Zahara lányuk, akik a hallgatás mellett döntöttek. Tavaly év végén az egyik örökbefogadott fia, a nemrég súlyos balesetet szenvedett Pax nevezte apját a világ legnagyobb s*ggfejének, aki indulatus üzenetet fogalmazott meg a színészről.

Újabb durva vád a botrányos válóperben

Angelina Jolie jogi képviselői újabb súlyos váddal álltak elő a válóper során, mégpedig azzal, hogy Pitt megpróbálta megzsarolni volt feleségét, akinek hatalmas összeget ajánlott a hallgatásáért cserébe. Ezzel még jobban sikerült elmérgesíteni a helyzetet Angelina Jolie és Brad Pitt között. Jolie azzal vádolja Pittet, hogy arra kényszerítette őt, hogy aláírjon egy 8,5 millió dolláros titoktartási megállapodást azért, hogy elhallgattassa, és vonja vissza a bántalmazással kapcsolatos állításait.