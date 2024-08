Érkezik az Avatar harmadik része

James Cameron hatalmas sikert aratott az első Avatar-filmjével, ami még 2009-ben érkezett a mozikba. A második rész Avatar: A víz útja címet kapta, és csak hosszú évek múlva, 2022-ben élvezhették a nézők a sikerfilm folytatását. A rendező nemrég arról beszélt, rengeteg terve van a folytatásra.

Öt filmet már teljesen megírtunk, ötleteim azonban a hatodikhoz és a hetedikhez is vannak, habár addigra lehet, hogy átadom majd a stafétát.

[…] Élvezzük, amit csinálunk, imádjuk, és kitűnő emberekkel dolgozunk együtt" - mondta Cameron, aki már a harmadik résszel nem vár majd egy évtizedet, sőt, már a negyedik résszel is számolnak, az ugyanis 2029-ben kerülhet mozikba.

A filmekkel kapcsolatos hivatalos részleteket a D23 Expo nevezetű, hatalmas Disney-rajongói rendezvényen jelentették be, köztük az Avatar harmadik részének címét, vagy a Star Wars-franchise folytatását, és a Nem férek a bőrödbe folytatását is, melyben Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan is visszatérnek - írja a bbc.com.

James Cameron filmrendező és a film főszereplői, Zoe Saldaña és Sam Worthington a 12 000 fős közönség előtt elárulták, hogy az Avatar folytatása nem olyan lesz, mint amire mindenki számítana, és a hivatalos címe Avatar: Fire and Ash, azaz Avatar: Tűz és Hamu lesz, de egyelőre többet nem lehet tudni a folytatásról, hivatalos előzetest még a rendezvényen sem mutattak be.

Minden idők legtöbb pénzt termelő filmje

Nem meglepő, hogy számos folytatást terveznek az Avatar-filmeknek, amelynek első része még ennyi év távlatából is minden idők legtöbb bevételt termelő alkotása. A 2009-ben bemutatott, 237 millió dollárból készült Avatar korábban tíz éven át birtokolta ezt a címet, amíg meg nem jelent 2019-ben a Bosszúállók: Végjáték. Cameron filmje annak köszönheti újbóli elsőségét, hogy 2021 márciusában bemutatták Kínában, ezzel pedig újabb mozis bevételeket produkálhatott. Aztán 2023-ban újra visszakapaszkodott a lista élére, amiről egyedül csak az 1939-es Elfújta a szél tudta hosszútávon letaszítani az előző évben. Viszont az sem elhanyagolható, hogy a 2022-es folytatás, az Avatar: A víz útja ugyanebben az évben a második legtöbb bevételt termelő produkció lett a top10-es filmes listán.