Új fotókon mutatta meg újszülött kislányát a Next Top Model Hungary sztárja

Axente Vanessa nemrég a közösségi oldalán tudatta a követőivel, hogy megszületett első gyereke. A bejegyzésből az is kiderült, hogy a kislányt már haza is vihették a kórházból az újdonsült szülők. A Next Top Model Hungary zsűritagja már fotót is mutatott az újszülöttről, a kislány egy igazán különleges nevet, a Giselle-t kapta szüleitől. A baba korábban érkezett a vártnál: áprilisban a Mokkában még arról beszélt a szupermodell, hogy augusztus 19-re várja a babát, de a kislány már 2024. augusztus 12-én világra jött.

A büszke édesanya az elmúlt két hétben teljes mértékben a családra koncentrált, most azonban megmutatta, hogyan telt az elmúlt 14 napja kislányával, és hogyan boldogul újdonsült édesanyaként. A fotókon látszik, hogy megyűlik a baja az ilyenkor jellemző testi változásokkal, azonban sugárzik a boldogságtól. Axente Vanessa a kis Giselle-ről is mutatott új fotókat, melyen látszik, hogy inkább indiai származású apukájára, Rahil Guptára hasonlít, hiszen sűrű, hosszú, fekete haja van.

A képek között lapozhat:

Axente Vanessa és férje sokáig távkapcsolatban éltek

Axente Vanessa munkája miatt mozgalmas életet él, sokat utazik, ezt férje igazán jól viseli, hiszen neki is sok munkája van. A modell korábban elárulta, hogy Londonba helyezték székhelyüket azért, hogy jobban áthidalják a köztük lévő távolságot, ami most a családalapítással egy jó ideig megszűnt.



Tényleg minden percet megbecsültünk, és próbáltuk a lehető legjobban kiélvezni egymás társaságát, minőségi időt tölteni együtt.

Jó lehet a távkapcsolat is, hiszen izgalmas, hogy fokozatosan ismeritek meg egymást de azért egy idő után belefáradtunk. Évek után döntöttünk úgy, hogy ideje egy városban és egy lakásban élnünk, amitől teljesen átalakult a kapcsolatunk, de csak jó értelemben" - magyarázta korábban a magánéletét mindig óvó Axente Vanessa arról, hogyan oldották meg a távkapcsolatot férjével. A modell úgy gondolja, ha nekik sikerült megoldani az ebből adódó problémákat, másnak sem jelenthet gondot, ha igazán akarják a kapcsolatot, az ezt is túléli.