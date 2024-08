Ázsia Expressz: Jolly és Szuperák Barbara már az első napokon összevesztek és rosszullétekkel küzdöttek

Jolly és Szuperák Barbara egy pillanatig sem gondolkodtak, amikor szóba került, hogy ők is részt vehetnének az Ázsia Expresszben. Évekkel ezelőtt szerepeltek volna a műsorban, de akkor a COVID közbeszólt, így lélekben már jó ideje készültek a kalandra. "Biztosak voltunk abban, hogy egyszer el szeretnénk jönni! Nekünk ez nem volt kérdés, így mikor megkerestek minket, azonnal igent mondtunk" - mondta Szuperák Barbara, akitől hamar átvette a szót Jolly.

Ázsia Expressz: Azonnal igent mondtak a felkérésre

Fotó: TV2

"Mi a párommal egyébként is imádjuk a kalandokat és imádunk utazni. Ilyen beállítottságú emberek vagyunk, amint van lehetőségünk, mindig megyünk külföldre, más országokba, akár más kontinensekre is. Nagyon szeretünk világot látni" - tette hozzá a zenész, aki már nappal a forgatás kezdete után belátta, hogy az Ázsia Expressz azért jóval másabb, mint a megszokott nyaralásaik.

Már a legelső napon elhagyták a komfortzónát

"Szeretünk új emberekkel találkozni, keressük az új inspirációkat, az új helyzeteket. Itt pedig mindenki kilép a komfortzónájából, és mi pontosan erre vagyunk beállítva a párommal, mi ezt az érzést keressük és élvezzük a leginkább" - mondta Jolly az Origónak, aki arra a kérdésre is egyértelműen felelt, hogy Ázsiában mikor érezte először, hogy elhagyta a kényelmes mindennapokat.

"Már a legelső napon. És nem a stoppolás, a feladatok vagy a hőség és magas páratartalom a legdurvább, hanem az, hogy be kell kéretőzni idegen emberek otthonába. Teljesen idegen emberek ajtaján kopogunk, hogy fogadjanak be minket. Na, ez tényleg egy olyan dolog, amit soha az életben korábban nem csináltunk" - mesélte, majd Barbie arra is kitért, hogy erre fel tudtak-e készülni valahogy otthon vagy az Ázsiába vezető hosszú út alatt.

"Abszolút nem tudtunk erre felkészülni, mert egyszerűen ezt eddig el sem tudtuk képzelni. Próbáltunk belegondolni, hogy milyen lehet bekéretőzni egy idegen házba, de amíg nem állsz ott valakinek az ajtaja előtt hulla fáradtan este 10 órakor szállást kérve, addig fogalmad sincs arról, hogy ez milyen helyzet. Nincsen se telefonunk, se pénzünk, ők azt sem tudják kik vagyunk, és csak próbáljuk nekik valahogy elmagyarázni, hogy ez egy tévéműsor és mi ismert emberek vagyunk a saját országunkban" - mondta.