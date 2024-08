Ben Affleck ismét alkoholista lehet

Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata másodszor is kudarcot vallott, ugyanis az énekes-színésznő augusztus 20-án beadta a válókeresetet, amivel pontot tett a találgatások végére. Hiába próbálták fenntartani a látszatot, nem sikerült, mára pedig már annyira elmérgesedett a két sztár között a viszony, hogy már nem is beszélnek egymással.

Ben Affleck és Matt Damon évek óta jóbarátok

Fotó: Instagram.com/mattandben/?hl=hu

Ben Affleck legjobb barátja, Matt Damon nagyon félti a sztárt, ugyanis mikor húsz évvel ezelőtt szakított Lopez és Affleck, akkor a színész az alkoholba menekült, és alkoholista lett belőle. Egy bennfentes elárulta, hogy Damon mindenben támogatja barátját, azonban aggódik is, mert nem szeretné, ha a történelem megismételné önmagát.

Matt ott volt, amikor a barátja két évtizeddel ez előtt összejött Lopezzel, majd szakítottak, és Ben az italhoz menekült.

Amikor pár éve újrakezdték, Damon figyelmeztette Afflecket, hogy felmelegítve csak a töltött káposzta jó, ám Ben nem hallgatott rá, és most el fog vál­ni.

Matt retteg attól, hogy a legjobb barátja újra inni kezd, emiatt sűrűn hívja telefonon, és gyakran találkoznak is.

Az édestestvéreként szereti Bent, és úgy is vigyáz rá" - részletezte az informátor.

Matt Damon nem engedi, hogy Ben Affleck karrierje tönkremenjen a privát problémái miatt. A házasság többek szerint az énekesnő miatt végződött válással, ugyanis a színész mindent megtett azért, hogy Lopez kedvében járjon, így duplán kudarcként tekint a házasságára.

Ben és JLo már nem is beszélnek egymással, véglegesítették a válási okirataikat is.

Matt szerint ezúttal nem Ben a hibás. Elköltözött a közös házból, amíg Lopez a barátaival nyaralt Európában, majd az előző házasságából született ikreivel ünnepelte az 55. születésnapját Hamptonsban. Ben kihagyta a bulit, helyette vett magának egy villát Los Angelesben" - idézte őt a Metropol.

Ben Affleck kettesben töltötte az estét volt feleségével

Jennifer Garner és Ben Affleck még 2017-ben adták be a válókeresetet, de már 2015-ben, tízévnyi házasság után is beszéltek róla. Jó kapcsolatban maradtak, három gyereküket is egyetértésben nevelik. A pár először még júniusban találkozott kettesben, akkor a színész a volt feleségével töltötte az apák napját, amit lesifotósok kamerái is megörökítettek.